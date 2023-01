Loňský výtěžek sbírky byl rekordní - v obcích, které spadají pod přerovský děkanát, se vybrala částka 1 milion 156 tisíc 699 korun. V samotném Přerově vhodili lidé do kasiček 204 tisíc 280 korun.

„Sbírka začala na Nový rok a potrvá až do 15. ledna. U nás se do ní zapojilo na pět desítek obcí, které spadají pod přerovský děkanát. Lidé mohou i letos přispívat nejen do kasiček, ale i on-line na účet charity. Sbírku podpoří také Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 8. ledna od 17 hodin v kostele sv. Vavřince,“ přiblížila ředitelka přerovské charity Alena Pizúrová.

Posluchači se mohou těšit na koncert Komorního smyčcového kvarteta Moravské filharmonie v Olomouci.

„Tříkrálový koncert podpoří sbírku podobně jako v minulých dvou letech, už ho ale nebudeme streamovat jako během koronavirové pandemie. Sbírku odstartoval on-line koncert vůbec poprvé na počátku ledna 2021,“ připomněla.

O koledníky není nouze

O koledníky letos podle ní není nouze, i když se na průběhu sbírky může stejně jako v minulých letech podepsat nemocnost.

„Do koledování se v obcích přerovského děkanátu zapojí celkem 190 skupinek, tedy zhruba 600 dětí. V Přerově se vydají jako první do ulic v pátek 6. ledna děti z církevní mateřské školky, následovat je budou v neděli 8. ledna studenti Gymnázia Jakuba Škody, žáci Základní školy J. A. Komenského v Předmostí a děti z přerovské farnosti,“ doplnila koordinátorka Tříkrálové sbírky Emilie Šmídová.

V kasičkách koledníků a na účtu charity se loni sešel rekordní výtěžek.

„Do jednotlivých charit v České republice putuje ze sbírky vždy 65 procent z celkové částky. Loni jsme tyto finance použili jednak na přímou pomoc rodinám s dětmi, které se během roku ocitly v tíživé životní situaci, a pak také na koupi kompenzačních pomůcek pro imobilní a částečně mobilní klienty charitní pečovatelské služby a Domácí zdravotní a hospicové péče,“ upřesnila ředitelka Alena Pizúrová.

Podle ní bylo nutné pořídit polohovací postele a invalidní vozíky, z dalších peněz pak přerovská charita zakoupila auto pro odlehčovací službu.

„Podobným způsobem využijeme finance i letos. Potřebujeme pomůcky pro domácí zdravotní péči, a protože zajišťujeme službu, která je terénní a mimo Přerov, je nutné rozšířit vozový park, abychom mohli za našimi klienty dojíždět,“ uzavřela.