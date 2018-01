Třídíte? Zaplatíte méně, v Bludově spustili motivační odpadový systém

Revoluci v odpadovém hospodářství odstartoval na Nový rok Bludov na Šumpersku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ondřej Švára

Připravil systém, v němž budou domácnosti platit za komunální odpad podle množství vytříděného odpadu a toho, kolik smetí skončí nádobách na směsný odpad.

Převratnou poplatkovou změnu chtěli i ve stejně velkém Moravském Berouně na Olomoucku, kde radní šli do zastupitelstva s doporučením úplně zrušit lidem platbu za popelnice. Neprošlo.

Podle odborníků je už nejvyšší čas, aby obce našly prostředky, jak obyvatele co nejvíce motivovat k recyklaci, než se samosprávám ukládání odpadu na skládky raketově prodraží.

„Po technické stránce jsme připraveni. Popelnice byly očipovány, lidé dostali kódy, ke kódům obdrželi plastové pytle na papír a plasty. První svoz bude příští týden,“ popisoval starosta Bludova Pavel Ston.

Odměna v příštím roce

Ve třítisícovém Bludově je dlouhodobě poplatek za vyvážení popelnic a likvidaci odpadu 450 korun. Tomu místní neuniknou ani letos, a to ani ten nejaktivnější „třídič“. Odměněni za příkladný přístup k recyklaci budou Bludovští až v příštím roce.

„Tříděný odpad se bude v průběhu celého roku přes čipovačku načítat a po roce 2018 se sečtou celkové úspory, získané body se lidem převedou na koruny, které jim budou odečteny od 450 korun,“ vysvětloval starosta.

Obec na to vydělá díky předpokládané vyšší zpětné platbě od Eko-Komu za více vytříděného odpadu a úspoře v nákladech na směsný odpad, jehož by mělo být méně.

Největší problém? Paneláky

„Tyto dvě úspory, když dáme dohromady, získáme sumu peněz, kterou chceme rozdělit lidem za to, že třídí,“ dodal Ston

Čipy jsou na jednotlivé rodinné domy, v případě panelových domů, kde jsou společné barevné kontejnery, obec rozpočítá na obyvatele, co během roku uloží do nádob na tříděný odpad.

„Přímá zásluhovost sice nebude taková, ale jinak to u těchto bytových domů nejde. No a kdo nebude třídit vůbec, v rodinném domě či paneláku, nezíská žádný bonus, ale bude nadále platit 450 korun,“ vysvětlil.

Právě panelové domy jsou podle místostarosty Moravského Berouna Petra Otáhala při hledání co nejspravedlivějšího systému zpoplatnění sběru a likvidace odpadu největší problém.

Ve městě, které má stejný počet obyvatel jako Bludov, jich je 13 a žijí v nich stovky obyvatel. Zároveň jsou ve městě stovky neplatičů poplatků za likvidaci komunálního odpadu – dluh se pohybuje kolem dvou milionů korun a stále se zvyšuje.

„Městu se daří, ekonomika je velmi dobrá, proto jsme se v radě města rozhodli pro zrušení poplatku. Není spravedlivé, aby jedni řádně platili a stovky obyvatel dlužily i deset let za popelnice. Hlavně tyto dluhy jsou obtížně vymahatelné, řada dlužníků má trvalé bydliště na radnici. Je to jen zátěž,“ dodal.

Doporučení radních na prosincovém zastupitelstvu neprošlo. V Moravském Berouně tedy lidé nadále platí za likvidaci komunálního odpadu 540 korun ročně.

„Tento poplatek doposud pokrýval skutečné náklady na jednotlivce, protože jsme dobře vysoutěžili podmínky. Uvidíme, jak bude vypadat rok 2018 a také, jak se zachová stát s ukládáním odpadu na skládku,“ poznamenal Otáhal.

V Domašově lidé neplatí

Za popelnice šestým rokem neplatí v Domašově nad Bystřicí na Olomoucku, a to přesto, že obec s pěti sty obyvateli splácí jeden milion korun ročně kvůli zkrachovalé stáčírně minerálek, jíž se Domašov v minulosti zaručil za úvěr.

„Lidé více třídí a považují si toho, že nemusejí platit. Je to velká motivace,“ vysvětlovala starostka Lucie Menšová. I tak obec za loňský rok doplácela za likvidaci odpadu 252 tisíc korun.

„Odpadlo ale problematické vymáhání dluhů. Neplatičů bylo hodně a nakonec to stejně zaplatila obec,“ dodala Menšová.

Podle Ivo Kropáčka, odpadového experta ekologické organizace Hnutí Duha, do budoucna není řešením, pokud obec motivuje ke třídění tím, že lidé neplatí za popelnice.

„Pokud občané nebudou platit nic, tak to za ně platí samospráva a pokud zaplatí obec, bude mít v rozpočtu méně na školku, na chodníky na investice,“ reagoval na politiku některých samospráv.

Skládkování? Bude dražší

„V zákoně už je zákaz skládkování odpadů, to znamená, že nakládání s netříděným odpadem bude pro obce stále dražší - připravuje se novela zákona o odpadech, kde by se skládkování mělo několikanásobně zdražit,“ dodal.

Správnou cestou podle Kropáčka vykročil právě Bludov, kde rozhodli pro co nejvíce adresnou a motivační platbu navázanou na množství vytříděného odpadu a odpadu ve směsných nádobách.

„Do budoucna je nevyhnutelné, aby se míra recyklace co nejvíce zvýšila a směsného odpadu bylo co nejméně. Obce mají nejvyšší čas najít prostředky, jak lidi co nejvíce motivovat a ze zkušeností západních zemí se ukazuje, že právě ekonomická motivace funguje úplně nejvíce,“ uzavřel.