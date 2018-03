Třicáté šesté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár Deníku pro rok 2017

Při jízdě na kole z Předmostí do centra města nemají cyklisté zrovna na růžích ustláno. Dopravní zácpy, nepřehledné úseky i místa, kde musejí často sesedat z kola, jsou jejich každodenním chlebem. To se ale brzy změní - díky nové cyklostezce, po které se cyklisté pohodlně dostanou z Předmostí až do Komenského ulice. Její stavba přijde na 14,5 milionu korun.