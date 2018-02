Třicáté čtvrté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár Deníku pro rok 2017

Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech Samostatný vývojový pracovník optiky. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Doba zaměstnání: doba určitá nebo doba neurčitá, , Náplň práce:, Vývoj a konstrukce optických systémů v oblasti optomechanických přístrojů; Specifikace výrobních tolerancí, vyhodnocení kvality obrazu; Komunikace a definice požadavků se zákazníky a dodavateli na globální úrovni, telekonference, zahraniční cesty; Spolupráce s kolegy na vývojovém a výrobním oddělení., , Požadavky:, VŠ technického směru (optika, fyzika, fyzikální inženýrství, přesná mechanika); Znalosti geometrické optiky a fyziky; Znalost některého z optických konstrukčních programů (Zemax, Oslo); Praxe na obdobné pozici; Plynná komunikace v českém nebo anglickém jazyce., , Nabízíme:, Čtvrtletní a roční bonusy, produktivní bonus, home office, příspěvek na stravování a penzijní připojištění, možnost příspěvku na dojíždění nebo bydlení, podpora odborného a jazykového vzdělávání aj., , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na email: jana.tvardkova@meopta.com;, - osobně 16. 3. 2018 od 10,00 do 11,00 hod. na adrese místa výkonu práce., , Místo výkonu práce: Meopta-optika, s.r.o., Kabelíkova 1, 750 02 Přerov.. Pracoviště: Meopta - optika, s.r.o., Kabelíkova, č.p. 2682, 750 02 Přerov 2. Informace: Jana Tvardková, .

Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) Soustružník kovů - obsluha karuselu, horizontky, soustruhu, hoblovky. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme:, Vyučen ve strojírenském oboru, základní orientace ve výkresové dokumentaci, kladný přístup k práci, spolehlivost, dobrý zdravotní stav. Praxe vítána. Znalost obsluhy konvenčních soustruhů, horizontek, karuselů, hoblovek., , Nabízíme:, stravenky, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na email: hagerova@psp-sps.cz, - osobně každý den od 10,00 do 12,00 hod. na adrese místa výkonu práce., , Místo výkonu práce: PSP Speciální strojírna a.s., Tovačovská 2971/17a, 750 02 Přerov. Pracoviště: Psp speciální strojírna a.s., Tovačovská, č.p. 2971, 750 02 Přerov 2. Informace: Naděžda Hagerová, .