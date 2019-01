Osek nad Bečvou /ROZHOVOR/ – Triatlon jako takový nemá v Česku příliš velké zázemí a profi závodníků, kteří se tímto sportem živí, je jako šafránu. Této mety by však chtěl dosáhnout Jiří Klíma (AD Cyklo Brodek u Přerova) z Oseku nad Bečvou, který se nedávno stal mistrem světa v terénním triatlonu Xterra v kategorii do 24 let na Havaji. Aby však na tuto vrcholnou akci vůbec odcestoval, musel dokonce prodat kolo. Zajeli jsme za ním a popovídali si o celé sezoně, která je, jak on sám říká, tou nejlepší v jeho kariéře.

Triatlonista Jiří Klíma | Foto: DENÍK

Odmalička jsi tíhnul k triatlonu, nebo jsi jako každé druhé dítě vystřídal několik sportů?

První sport, který jsem dělal, byla ve dvanácti národní házená v Oseku nad Bečvou. Asi po dvou letech mě to ale přestalo bavit, protože jsem pořád seděl na střídačce. Poté mě kamarád v 16 letech přivedl k triatlonu a první závod jsem jel v roce 2003. Od té doby mě to chytlo a poslední čtyři roky se specializuji na terénní triatlon neboli Xterru.

Triatlon se skládá z plavání, jízdy na kole a běhu. Jaké má Xterra vzdálenosti?

U nás v republice se vždy tak kilometr plave, na kole se jede 20 až 35 kilometrů a běží se od 3 do 10 kilometrů. Když se závodí někde ve světě, tak se plave 1500 metrů, na kole se jede většinou 33 kilometrů a běží se 10 až 11 kilometrů.

A jak sis vedl v sezoně před jejím vyvrcholením na Havaji?

Sezona pro mě začala vcelku špatně, protože jsem se prvního závodu Českého poháru nezúčastnil kvůli nemoci. Týden nato bylo mistrovství Evropy na Sardinii, kde jsem nezajel výsledek, protože jsem byl po nemoci.

Poté se to docela rozjelo, kdy jsem pár závodů vyhrál – mistrovství Evropy v terénním triatlonu (to samé, co Xterra, jen má jiný název, pozn. red.), dvě mistrovství republiky, pár závodů Českého poháru plus nějaké menší závody, co se jezdí na Moravě.

A poté jsi sezonu završil titulem mistra světa v Xteře do 24 let…

A ten titul na Havaji…řekl bych, že to byla nejlepší sezona, jakou jsem kdy měl…už nikdy taková nebude.

Jak ses na tuto vrcholnou akci připravoval?

V podstatě celý rok. Jak jsem se kvalifikoval, tak už tedy bylo jisté, že bych na Havaj chtěl jet, a začali jsme shánět peníze. Poslední měsíc jsem se poté zaměřil především na kolo. Cyklistická část je totiž tou nejtěžší v závodě.

Závodit na Havaji je určitě finančně dost náročné a hlavně pro amatéra…

To určitě! Celé mě to vyšlo zhruba na 75 tisíc. Dokonce i kolo jsem musel obětovat a prodat, abych měl dost peněz. Něco mi dali i sponzoři. Všem moc děkuji, protože bez nich bych se tam nedostal.

Říkal jsi, že ses musel kvalifikovat. Co to bylo za kvalifikaci?

Cesta na Havaj vede přes vítězství v závodě Světového poháru ve své kategorii 21– 24 let, kdy je těchto závodů jen 15 na celém světě. Mně se podařilo vybojovat potřebný slot ve Špindlerově Mlýně.

S jakým časovým předstihem jsi odcestoval na Havaj?

Odlétali jsme v neděli ráno a ještě tentýž den večer jsme tam byli. Časový posun byl 12 hodin, kdy jsme vlastně letěli proti času. Byli jsme tam asi 6 dní před závodem.

A co aklimatizace? Neměl jsi problémy?

Vše probíhalo vcelku dobře. První den jsme měli volný a poté už jsme začali s klukama trénovat. Vše bylo v pohodě, ale dva dny před závodem jsem chytil úpal, což mi docela zhatilo plány.

Nicméně vedl sis skvěle. Pětatřicáté místo celkově a první v kategorii 21 –24 let. Jak se samotný závod vyvíjel?

Při plavání byla první bójka 200 metrů od břehu, což když je na startu 550 lidí, tak to znamená docela melu. Vypil jsem trochu slané vody, jak mě tam mlátili, ale jinak dobrý. (směje se)

Závod jsem jel úplně nalačno, protože jsem nemohl jíst kvůli tomu úpalu, takže jsem byl rád, že jsem to odplaval. Poté bylo kolo. Jelo se 33 kilometrů a stoupalo se na sopku s převýšením 500 metrů. Pár závodníků jsem předjel a ve druhém depu jsem byl třicátý celkově.

Běh ale poté byla moje smrt…tam jsem se propadl. Slunce pořád pralo, nebyl tam ani centimetr stínu. Navíc prvních 5 kilometrů se běželo souvisle do kopce, takže to mi na síle moc nepřidalo.

Takže kdybys neměl ten úpal, mohl bys pomýšlet na lepší čas a tím i výsledné umístění?

Určitě. Já jsem ten závod pouze absolvoval. Jako bych ho jen odjel. Natrénované jsem sice měl, ale zvažoval jsem, jestli ten závod vůbec pojedu. Nemohl jsem totiž dva dny předem vůbec spát ani jíst a nebylo mi dobře. Závodil jsem jen sám se sebou, abych to dokončil.

Teď už máš po sezoně. Co bude nyní následovat? Dáš si nějaký čas oddych?

Oddych jsem měl po tom závodě, kdy jsem pět dní jen ležel a hubl. Po návratu, kdy je časový posun dvanáct hodin zpět, jsem vždy jen přišel z práce ve tři odpoledne, usnul a vzbudil se až na druhý den. Začal jsem už pomalu trénovat, aby mě to nezničilo. Je to už vlastně příprava na příští sezonu.

Jak bude zimní příprava probíhat? Budeš hodně na lyžích?

Na lyžích právě moc nejezdím. Běžky, ty mi nejdou.

Jak se tedy připravuješ? Hlavně v bazéně?

Ve vodě právě taky moc ne (směje se). U mě příprava spočívá hlavně v běhu, jízdě na horském kole a posilování.

Říkal jsi, že lepší sezona, než byla ta letošní, už snad být ani nemůže. Dá se tedy ještě něco vylepšit?

Řekl bych, že výsledkově už to nemám kam posunout. Výkonnostně bych se mohl zlepšit, ale jelikož chodím denně do práce, tak se nikdy zlepšit už víc nemůžu, protože tomu tréninku nemůžu obětovat víc, jako profesionál, který natrénuje dvakrát tolik, co já.

A neláká tě stát se profesionálem?

To určitě ano! Už několikrát jsem o tom uvažoval a hned bych do toho šel, ale profi smlouvu mi tu nikdo nenabídl a ani nenabídne, takže je to pasé.