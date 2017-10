Trhy v Přerově lákaly na domácí produkty. Letos naposledy

Náměstí T. G. Masaryka v Přerově ožilo. Ve čtvrtek zde již posedmé a v letošním roce naposledy proběhly farmářské trhy. Ty pořádá město ve spolupráci s Agrární komorou.

Tentokrát se do města sjelo asi osmadvacet stánkařů, kteří zde od 9 do 16 hodin nabízeli například pletené košíky, výrobky z medu, frgály, uzeninu nebo koření. Pravidelně jezdí do Přerova nabízet své produkty také Blanka Chmelová ze Zábřehu.

„Máme docela široký sortiment, lidé u nás mohou zakoupit naložená masa, přírodní sirupy, paštiky nebo marmelády. A protože je houbová sezona, dnes nově prodáváme také naložené hřiby. Všechny výrobky jsou bez konzervantů – zavařené do skla. Jezdím do Přerova pravidelně. Za tu dobu mám stálou klientelu. Největší zájem je tradičně o paštiky a marmelády,“ popsala.



Poslední letošní trhy provázelo teplé a slunečné počasí, díky kterému na náměstí proudilo mnoho lidí. Ti si trhy pochvalovali.

„Chodím se na trhy dívat pravidelně. Doba, ve které se zde prodává mi nevadí. Dneska mě tu asi nejvíce zaujal stánek s bio produkty, protože jsem příznivec zdravé stravy,“ řekla Alena Ježíková z Prosenic u Přerova.

Za jistým cílem přišla také Jitka N. z Přerova.

„Minule jsem si zde vyhlédla pletený košík, ale říkala jsem si, že ho letos už nevyužiji. S manželem jsme milovníci houbaření, takže jsem dneska měla jasno v tom, co si koupím, protože z lesa stále nosíme plné košíky. Ten, co jsem měla doma, už má nejlepší roky za sebou, proto si dnes domů nesu úplně nový,“ řekla spokojeně.



V minulých letech byli Přerované zvyklí na městské trhy, které se konali vždy v pátky a soboty. Jejich nabídka ale nebyla tak pestrá, jako na trzích farmářských, kde své produkty nabízejí regionální výrobci.