Trenér Miloš Říha si prohlédl zázemí stadionu, bude tam trénovat "repre"

Prohlídka šaten, ledové plochy a zázemí zimního stadionu, ale i improvizovaná autogramiáda pro budoucí hokejové naděje. Do Přerova dorazil ve čtvrtek na „inspekci“ trenér hokejové reprezentace Miloš Říha, který si vybral jako místo konání kempu pro mladé adepty pro národní tým své rodné město.

„Přijel jsem hlavně proto, abych si prohlédl zázemí stadionu. Věřím, že se nám po drobných úpravách podaří zajistit potřebnou úroveň pro reprezentaci. My jsme sem ale přijeli trénovat, ne na hotel, “ řekl s úsměvem Miloš Říha.

Kemp národního družstva se uskuteční v době od 19. do 24. srpna. „Chceme vidět hlavně mladé hráče v tréninku, abychom si udělali přehled o tom, koho na ledě využijeme,“ vysvětlil trenér reprezentace.

Přerovský rodák Miloš Říha zavzpomínal i na to, kdy se na ledě zdejšího stadionu naposledy objevil v roli hráče.

„Myslím, že to bylo zhruba před pětadvaceti lety a tuším, že jsem tehdy hrál za Hodonín. Prostředí pro mě ale není úplně neznámé, protože jsem do Přerova jezdil i s mužstvy, která jsem trénoval - byl tu Petrohrad, ale probíhalo zde i soustředění Pardubic,“ poznamenal.

Jako správný patriot chce prý Miloš Říha pro své rodné město něco udělat.

„Mám zájem, aby šel hokej ve městě nahoru, nebo alespoň zůstal na té úrovni, na jaké teď je,“ podotkl.

Body pro marketing

Trénink hráčů hokejové reprezentace bude dvoufázový a hráči budou ubytováni na hotelu Fit.

Že je soustředění reprezentace pro město dobrou vizitkou, si myslí i Tomáš Pluháček, ředitel pivovaru Zubr, jenž je generálním partnerem přerovského hokeje.

„S Milošem Říhou se známe už dlouho, a protože je zdejší rodák, má město rád a rád se sem vrací. Když uvidí trénink reprezentace naši kluci, bude to do budoucna dobrá motivace i pro ně. Je tedy dobře, že se reprezentační kemp koná právě v Přerově a měli bychom asi udělat vše pro to, aby proběhl v pořádku. Přerovu to určitě přinese nějaké body pro marketing,“ soudí Tomáš Pluháček.

Trenéra Miloše Říhu během jeho obchůzky zimního stadionu zajímalo nejen to, jak vypadají šatny, ale i vybavení posilovny a ledová plocha.

„Je třeba si domluvit i spolupráci s místním klubem, jak ten týden bude probíhat, aby se podařilo skloubit trénink reprezentace a hráčů našeho klubu i mládeže. Počítáme s tím, že tu na soustředění bude padesát až šedesát hokejistů,“ uzavřel Tomáš Pluháček.