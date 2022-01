Děsivý účet: na silnicích Olomouckého kraje prudce přibylo mrtvých, nejvíc v ČR

Dvaačtyřicet lidí přišlo v loňském roce o život při dopravních nehodách, které se staly na území Olomouckého kraje. Je to o 19 úmrtí více než v roce 2020 a to navzdory tomu, že byla kvůli covidu na mnoho týdnů omezena mobilita obyvatel. Olomoucký kraj je zároveň co do nárůstu počtu obětí dopravních nehod za loňský rok nejhorší v celé České republice.

Tragická nehoda na tahu Olomouc - Přerov u čerpací stanice u Krčmaně, 3. listopadu 2021 | Foto: Policie ČR Olomouc

V Olomouckém kraji se v loni stalo 5 269 dopravních nehod, o pět procent více než v roce 2020. „Bohužel při nich zemřelo dvaačtyřicet osob, což je o devatenáct více než předloni. Přibyly také těžce zraněné osoby, loni jich bylo sto pět,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že nejhorším dnem v týdnu byl pátek s 888 dopravními nehodami a nejpříznivějším pak neděle s 545 nehodami. V loňském roce přitom v řadě krajů naopak došlo právě v souvislosti s omezením mobility obyvatelstva k výrazným poklesům počtů obětí dopravních nehod nebo jen k mírnému nárůstu v řádech jednotek případů. Olomoucký kraj je v tomto srovnání bohužel nejhorším v České republice. Při tragédii na Mohelničáku přišly děti o tátu, rodině pomáhá sbírka Na silnicích v kraji loni přišlo o život 17 řidičů motorových vozidel, pět chodců, čtyři spolujezdci, devět motorkářů a sedm cyklistů. Nejtragičtější dopravní nehoda roku 2021 v Olomouckém kraji se stala v neděli 14. listopadu večer v olomoucké městské části Nemilany, kde se srazila čtyři vozidla a tři lidé vážným zraněním podlehli. Policie ji stále vyšetřuje. Příčin tragických dopravních nehod je podle odborníků více. „Zejména nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost. Je to o řidičích, kteří se plně nevěnují řízení vozidla, nesledují dostatečně provoz nebo přeceňují své schopnosti. Spousta mladých řidičů vlastní silná vozidla, ale zkušenosti mají bohužel nedostatečné,“ popsal policejní mluvčí. Tragická srážka u Nemilan: svědek popsal, jak k neštěstí došlo Popuštěná uzda a méně kontrol Vliv na nárůst počtu dopravních nehod, obětí i těžce zraněných má také „covidové“ omezení mobility obyvatelstva a uzavření okresů. „Provoz byl v tu dobu slabý, prakticky celé týdny bylo na silnicích prázdněji. Tím, jak se řidiči po ´rozvolnění´ na silnice vrátili, dostali zřejmě příliš velký prostor šoféři, kteří cíleně odmítají dodržovat pravidla. Přibylo agresivních řidičů, kteří si myslí, že své vozidlo zvládají, ale opak je pravdou. Také proto teď častěji dochází k vážným nehodám a tragickým čelním srážkám. Dalším problémem je špatný technický stav ´ojetin´, které vlastní mladí řidiči a provádějí na nich nelegální úpravy. Například u podvozků, taková vozidla pak mohou být ve vysoké rychlosti špatně ovladatelná a následky jsou často tragické,“ vysvětlil krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz. Mladíka zachránili při tragédii u Lipiny, teď přišel hasičům poděkovat Další významnou roli podle něj hraje alkohol nebo drogy u řidičů, zejména ve věkové kategorii 20 až 45 let. „Především u vážných a tragických nehod tomu tak je. Řidiči bohužel popustili uzdu zodpovědnosti. Auta mezi sebou závodí, jezdí vysokou rychlostí a dochází k nebezpečným situacím. Z mého pohledu ubyla i kontrola ze strany policie. Dělají se sice jednorázové akce v rámci jednotlivých okresů, ale každodenní dozor nad běžným provozem na silnicích ubyl a to je špatně. S ohledem na to, jak během covidu na silnicích přibylo agresivních řidičů, kteří ráno sednou do auta s tím, že prostě nebudou dodržovat žádná pravidla, tak je zároveň potřeba zvýšit dozor a kontrolu na silnicích, aby se tam ostatní účastníci necítili ohroženi právě agresivními a bezohlednými šoféry,“ dodal Miroslav Charouz. Počty usmrcených osob při dopravních nehodách v Olomouckém kraji Rok 2021 – 42 Rok 2020 – 23 Rok 2019 – 34 Rok 2018 – 35 Rok 2017 – 24 Počty dopravních nehod v Olomouckém kraji Rok 2021 – 5 269 Rok 2020 – 5 083 Rok 2019 – 5 508 Rok 2018 – 5 251 Rok 2017 – 5 161