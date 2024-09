„Určitá skupina chovatelů přišla o chovy, třeba při povodních nebo kvůli nemocem. Na Kroměřížsku hodně řádila myxomatóza, a proto sem jezdí i z této oblasti, aby dokoupili nové kusy do chovu. Jiní zase berou plemeníky na křížení a na maso,“ řekl jeden z pořadatelů Josef Malík.

Největší nápor byl podle něj v sobotu ráno. „Ještě před otevřením stáli lidé u brány fronty. Každý spěchal koupit, co potřebuje,“ dodal.

Velký zájem byl hlavně o drůbež - slepice, ale i česká plemena hus a kachen. „Potřebujeme dokoupit slepičky do chovu, a tady je přece jen větší výběr. Z každého se mi líbí něco, ale rozhodneme se, až si je pořádně prohlédneme,“ řekla Andrea Predajňa, která dorazila na výstavu ze Šumperka.

Podle předsedy pořádajícího Českého svazu chovatelů v Přerově Jiřího Koláčka je účast velká, i když se zpočátku obával, že se do ní promítnou povodně. „Pár chovatelů z Jesenicka se omluvilo, že mají vytopená zvířata. Na tu hrůzu, jaká byla, se ale mnohým podařilo chovy ochránit. Chovatelé jsou tak zapálení, že odnesli králíky do horních pater a uchránili je. My na Přerovsku jsme o prsa vyvázli,“ popsal Koláček.

Součástí celostátní chovatelské výstavy jsou každoročně také okresní dožínky, na kterých se hodnotí hospodářský rok. Dožínkové věnce letos převzali úspěšní hospodáři z Kokor, Želatovic a Prosenic.

„Nás povodeň naštěstí obešla a vodou z Moravy bylo zaplavených jen pár hektarů kukuřice na zrno. S většími škodami se tedy nemusíme potýkat. Řepka, která byla zasetá, je na příští rok ve velmi dobrém stavu,“ shrnul předseda Zemědělského družstva v Kokorách Vladimír Lichnovský. Ten je ale zklamaný letošní úrodou chmele.

„Dopadla podprůměrně, protože část porostu napadlo padlí. Také obsah alfa hořkých látek je horší. Není to tedy na nějaké vyskakování, ale zemědělci to tak mají - něco vyjde a něco ne,“ doplnil.

Součástí nabitého programu na výstavišti byly o víkendu také závody v králičím hopu, koncerty kapel a atrakce pro děti. Další chovatelská výstava králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva a hospodářských zvířat - tentokráte Moravy a Slezska, se uskuteční 5. a 6. října.

„Králíků a drůbeže už na ní nebude tolik jako nyní, protože výstava je více zaměřená na hospodářská zvířata,“ upřesnil Jiří Koláček. Lidé se mohou těšit na koncerty kapel Rebellky, Fleret, Argema a Forum. „Na příští rok se nám podařilo domluvit skupinu Kryštof,“ uzavřel Koláček. (pu)