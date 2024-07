Při shromažďování podkladů k publikaci jste narazil na mnoho živností, které v Přerově fungovaly. Jaké zastoupení mělo v rámci tehdejších živností pohostinství? Publikace je seřazena místopisně podle názvů jednotlivých přerovských ulic. Procházka městem začíná v centru, které tradičně bylo střediskem obchodu a živností. Co se týká pohostinství, dá se říct, že byly svým umístěním rovnoměrně rozmístěny asi tak, jako je tomu dnes. To znamená, že téměř v každé ulici se nějaké pohostinství nacházelo. Samozřejmě v centru města a v místech, kde byl větší pohyb lidí, bylo těchto provozoven více. Byly to větší a možná i kvalitnější podniky. Na fotografiích v knize jsou zachyceny i hostince, které dnes už neexistují, ale jsou tam i ty, které se dochovaly dodnes. Co se týká jejich počtu, ten vzhledem k počtu obyvatel odpovídá zhruba dnešní situaci. Pro představu: V roce 1900 se v dokumentech uvádí zhruba 39 hostinců, v roce 1911 to bylo 52 a v roce 1932 se ve městě nacházelo 32 hostinců, 11 restaurací, 7 vináren a 5 hotelů.

V knize Procházka zapomenutým Přerovem, která vyšla v roce 2018, jste se zabýval stavební proměnou města v průběhu 19. a 20. století. Byla práce na této publikaci zajímavá? Myslím si, že publikace je obsahově zajímavá a poměrně hezky zpracovaná. Kromě textových informací v ní čtenáři najdou hlavně přes dvě stovky dobových fotografií, které jsou díky křídovému papíru a velkému formátu knihy velmi detailní. Oslovit může širokou skupinu čtenářů od pamětníků z řad přerovských rodáků po odborné pracovníky. Publikace je vlastně taková virtuální procházka po Přerovu od poloviny 19. do poloviny 20. století. Co se týká obsahu knihy, je v ní zachycena jak stavební činnost, tak každodennost v uvedeném období. Dobové fotografie pocházejí většinou ze sbírek Muzea Komenského v Přerově. Doplňkové informace pocházejí z nejrůznějších zdrojů, například z dobového denního tisku, z různých publikací a vzpomínek tehdejších obyvatel města.

Jedná se například o hostinec U Jonášů neboli „Nordpól“, který se nacházel v Bratrské ulici, a to v domě, který byl později zbourán a na jeho místě dnes stojí pošta a banka. Bratrem tehdejšího nájemce byl totiž Josef Pospíšil, který se v v 70. letech 19. století plavil jako topič v rámci výpravy do severních moří. Zde expedice objevila nové souostroví, které pojmenovala na počest císaře Země Františka Josefa. Po návratu do Přerova chodíval bývalý námořník Pospíšil pravidelně do hostince k „Jonášům“, kde zvídavým hostům vyprávěl zážitky z dobrodružné výpravy, z čehož vznikla přezdívka hospody.

Mezi další neexistující hostince patří například nechvalně proslulá Lidová restaurace v Jateční ulici. Jednalo se o podnik nejnižší úrovně, kde se scházeli lidé sociálně slabší či na hraně respektive, až za hranou zákona. V období první republiky se o Lidové restauraci, resp. o rvačkách, krádežích a jiných nepřístojnostech často psalo v místních novinách Obzor. Řada dnes již zaniklých hospod přestala existovat na přelomu 40. až 50. let. V rámci znárodnění byly převedeny do Komunálního podniku a postupně byly rušeny, protože se jejich provoz nevyplatil. Další hostince zanikly v době velké přestavby města období 60. a 70. let, kdy musely ustoupit panelové výstavbě. Domy, v nichž se provozovaly hostince, byly zbourány. Takto zanikl například Dělnický dům nacházející se v ulici Šířava, v němž bylo mimo jiné pohostinství, ale i velký sál, kde jednotlivé spolky pořádaly kulturní akce.

Fungují některá z těchto zařízení naopak dnes, případně do nedávné doby?

Ano, jde například o restauraci někdejšího akciového Pivovaru v Komenského třídě, dnešní restaurace Pivovar. Dalo by se říct, že se jedná o nejstarší nepřetržitě fungující restaurační zařízení v Přerově. To vzniklo krátce po založení pivovaru v roce 1872. Ve své době se jednalo o první velké restaurační zařízení, kde se nacházel sál pro pořádání různých kulturních akcí, ale i zahradní restaurace s altánem. Ke stálicím s více než stoletou tradicí patří i dnešní restaurace Labuť a Městský dům. Ještě před jeho stavbou se na jeho místě nacházel dům se zájezdním hostincem U Bílého koníčka, který patřil mezi stará zařízení tohoto typu. Tato tradice bude z přerovských hostinců asi nejdelší. Velmi dlouho historii by šlo spojit i se sokolovnou. Její stavba byla zahájena sice až v roce 1935, ale její Kavárna a restaurace byla postavena na místě domku s hospodou Na Špici, kde dříve fungoval další známý přerovský zájezdní hostinec. K podnikům, které fungují dodnes, patří hospoda Nový svět v Dluhonské ulici či Moravská orlice na rohu ulic Jungmannova a Sušilova.

Zaujal vás některý z těchto objektů svou stavební podobou?

Nejreprezentativnější stavbou byl bezpochyby Městský dům. Co se týká stavebního stylu, lze zmínit funkcionalistické stavby, což je Sokolovna či někdejší Jordánův obchodní dům v Mostní ulici s kavárnou Avion. Od 30. let byl nejreprezentativnějším restauračním i hotelovým zařízením Grandhotel Lipner v Husově třídě. Co se týká funkcionalistických staveb, kromě exteriéru tam byl zajímavý i interiér. V případě Grandhotelu to byl celý soubor speciálně zařízených místností. V budově se nacházely nejrůznější velké sály, malé salonky, vinné sklepy. Zajímavostí byl například stylově zařízený lovecký salonek. Ve dvorním traktu se nacházela rozlehlá zahradní restaurace a kuželníky.

Je ještě nějaká zajímavost, která se váže k přerovským pohostinstvím a stojí za zmínku?

Zajímavostí je existence takzvaných stolových společností, což byl zajímavý fenomén přelomu 19. a 20. století. V podstatě to byla neformální uskupení přátel a známých, kteří se pravidelně scházeli ve vybraných hostincích u jednoho stolu a věnovali se různým debatám, hrám či zpěvu. Běžná zábava postupně přerostla ve vytváření speciálně zaměřených zábavních společenstev, spojených zájmem o společné téma či problematiku. Sice se jednalo o zábavu a recesi, ale častý byl i přesah do oblasti komunálních témat či dobročinnosti. Z Přerova jsou známy společnosti Cercle umělců a pravdomluvců, Kroužek Pikardů, Chobzoňů a Škleboňů a zejména pak Kroužek rytířů, kumštýřů a fedrfechtýřů, kteří ve své zabávě šli tak daleko, že si vytvořili mýtickou středověkou říši na bájném hradě Šlágnburk. Podhradím vybájeného hradu Šlágnburku a místem mnoha vtípků a recesistických sedánků se stala spolková místnost v restauraci pivovaru, přezdívaná jako „Prdel“, v níž se dodnes jako památka na toto žertovné společenstvo dochovala výtvarná výzdoba zobrazující čelní členy společnosti. V restauraci se pořádaly také tzv. mumraje, tedy jakési kostýmované plesy či šibřinky, v nichž ožívala atmosféra vybájeného světa, v němž měli fedrfechtýři vlastní moc výkonnou, zákonodárnou i soudní a dokonce i svou měnu.