Tovární dostává asfalt, do Vánoc tam mají jezdit auta

„Práce v Tovární ulici začaly v dubnu a obnášely vykopání stávajících konstrukcí, přeložky veškerých inženýrských sítí, provedení sanací, konstrukčních vrstev a pokládku nového asfaltu. Inženýrské sítě byly kolikrát v jiných místech, než se předpokládalo, což znamenalo komplikace,“ shrnul stavbyvedoucí zhotovitelské firmy Eurovia Petr Kullmann.

Podle něj pracovaly na stavbě v Tovární ulici v nejvytíženějších dnech až tři desítky dělníků.

Po novém povrchu silnice by mohla začít projíždět auta už v polovině prosince.

„Silnice u hypermarketu Albert bude do konce roku také v asfaltu, ale zatím nebude průjezdná. Živičné vrstvy máme položené i v areálu Juty,“ dodal.

Na jaře pokračování přes Jutu

Podle radního pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO) se po zprůjezdnění Tovární ulice řidičům v Přerově uleví.

„Pro místní dopravu to bude určitě znamenat zlepšení. Auta totiž nebudou přejíždět přes Komenského ulici a 17. listopadu, ale doprava se částečně vrátí k nádraží. V úseku u hypermarketu Albert budou nachystané veškeré přeložky, ale tento poslední kousek silnice přijde na řadu až v dubnu. Mělo by dojít i k úpravě chodníků tak, aby byla na zimu tato část města pro chodce co možná nejlépe schůdná,“ řekl.

Dopravní situaci v Přerově podle něj pomohlo také zprůjezdnění komunikace v Kozlovicích, kde probíhaly opravy poničené silnice. Cesta je znovu v provozu od čtvrtku.

Příští rok na jaře se stavební technika přesune na křižovatku ulic Velké Novosady - Komenského a Kojetínská, kde budou práce na stavbě průpichu pokračovat.

Průpich je součástí vnitřního průtahu městem a má přispět k větší plynulosti dopravy. Silnice o délce 826 metrů začíná na křižovatce ulic Velké Novosady - Komenského - Kojetínská, protne areál bývalé firmy Juta, povede podél autobusového nádraží a napojí se na Tovární ulici. Po dokončení stavby tu vznikne zcela nová čtyřproudová komunikace.

Počítá se s úpravami křižovatek, které jsou v trase, a v plánu je také 187 metrů dlouhá protihluková stěna. Náklady na stavbu průpichu činí 189 milionů korun a město Přerov se finančně podílí částkou 22 milionů. Z jeho rozpočtu se bude financovat třeba komunikace pro pěší a cyklisty nebo nové světelné signalizační zařízení.