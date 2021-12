Klopýtání na staveništi u nádraží už brzy skončí. Takto to tam teď vypadá

Starší žena o francouzských holích klopýtá uprostřed staveniště v Tovární ulici, aby se dostala na nákup do nedalekého hypermarketu Albert. Od těžké stavební techniky ji dělí jen provizorní oplocení. Typický obrázek lokality u nádraží v posledních týdnech. Většina obyvatel této části města už čeká na dokončení chodníků v Tovární ulici, po kterých by se dostali pohodlně k autobusovému nádraží a do přilehlých ulic, jako na smilování.

Chodci, kteří dnes klopýtají na nerovném povrchu u autobusového nádraží v Přerově, se v polovině prosince konečně dočkají většího komfortu. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Chodím tudy každý den, protože se potřebuji dostat na vlak. Zvládnout tento úsek je ale hodně komplikované. Teď, když se to dá aspoň rychle přeběhnout, už to není tak hrozné, ale dříve jsem musel celou stavbu obcházet,“ popsal Zdeněk Koláček, který bydlí v Denisově ulici v Přerově. Trápení chodců, kteří denně kličkují mezi stavebními stroji v Tovární ulici, už brzy skončí. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nového chodníku, který by mohl začít sloužit lidem už od 15. prosince. Koledy s Deníkem se budou letos zpívat i na Přerovsku, zase pouze on-line „Režim pro chodce by se měl vrátit k normálu od poloviny měsíce, kdy budou mít lidé přístup k autobusovému nádraží nejen ve směru z Denisovy, ale také z Tovární ulice. Práce v těchto dnech finišují,“ shrnul přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO) s tím, že součástí stavby je i nový bezpečnostní ostrůvek. Automobilová doprava by se měla vrátit do Tovární ulice o něco později. „Upravovali jsme ještě dopravní značení kvůli autobusům, ale předpoklad je, že se provoz vrátí do Tovární nejpozději kolem 20. prosince,“ doplnil. Zastupitelé v Přerově schválili rozpočet, je přebytkový Dopravní situaci v okolí nádraží ještě do minulého týdne komplikovala také částečná uzavírka krajské komunikace v Husově ulici, a to v místě křižovatky se Škodovou ulicí. Oprava silnice byla ale dokončena o něco dříve a řidiči už tudy mohou projíždět.