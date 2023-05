Nesnesitelný zápach, kvůli kterému není možné ani vyvětrat. Obtížný hmyz, ale také marný boj s potkany, kteří se promenádují po zahradách, jako by tu byli doma. Takovými slovy popisují svou neúnosnou situaci obyvatelé ulice Sadová v Tovačově, kteří sepsali petici na protest proti zápachu z chovu prasat místního chovatele.

Obyvatelé Sadové ulice v Tovačově sepsali petici - vadí jim zápach z chovu prasat místního chovatele. Takto se zvířata z jeho chovu promenádovala po veřejně přístupné komunikaci v Tovačově v říjnu loňského roku. | Foto: Foto: Město Tovačov, se souhlasem

Věcí už se zabývala krajská hygiena i Státní veterinární správa. Stížnost aktuálně řeší i přerovský magistrát.

„Stížnosti občanů už trvají dva roky. Nejhorší je to v teplém počasí nebo po dešti, kdy je celá ulice zamořená zápachem. Jeden z občanů už se kvůli tomu snaží prodat svou nemovitost, protože před zápachem není úniku. Na dvoře nejde usušit prádlo a lidé si nemohou posedět venku. Nejhůře to samozřejmě odnáší psychika,“ shrnul starosta Tovačova Marek Svoboda.

Pod petici se podepsali téměř všichni obyvatelé ulice Sadová, což je zhruba pět desítek lidí.

Na zápach z chovu prasat si stěžuje i Andrea Pavelková, která v ulici žije. „Nejhorší je to přes léto, kdy nás obtěžuje nejen hmyz, ale i nesnesitelný zápach. Bojíme se léta a toho, co nás zase čeká. V ulici se navíc zvýšil výskyt potkanů,“ shrnula. Podle ní je s chovatelem těžká domluva.

Létají hovada a běhají potkani

Stejnou zkušenost má Gabriela Zapletalová. „Hnůj nevyvážel, takže se ulicí line smrad, jsou tu mouchy a hovada. Pro nás byl ale nejhorší boj s potkany, kteří zničili, co se dalo. Měli jsme od nich nakousnutá rajčata, kotec pro psy se propadal, protože byl podhrabaný. Dřevník jsme museli vybetonovat a do betonu dát sklo, aby se sem potkani nepodhrabali. Leze to už do peněz,“ řekla.

U jiného ze sousedů zase potkani uspořádali „hody“ ve sklepě, kde uskladňuje brambory.

Situací se podle starosty města zabývala Krajská hygienická stanice, ale i Státní veterinární správa. „Ta zjistila porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a předala věc přerovskému magistrátu. Na kontrole byla i pracovnice našeho odboru životního prostředí. V den kontroly tam ale nebylo žádné zvíře,“ uvedl Marek Svoboda.

Přerovský magistrát zatím šetření neuzavřel. „Oznámení na spáchání možného přestupku, spočívajícího v nevhodných podmínkách chovu prasat chovatelem v ulici Sadová v Tovačově nám bylo doručeno 8. února. Zatím nedošlo k projednání a pravomocnému rozhodnutí k předmětu došlého oznámení,“ popsal Marek Herman z odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu.

Chovatel: Co mi závidí?

Soukromý chovatel, na jehož chov směřují stížnosti, odmítá, že by jakkoliv pochybil. „Jedna petice už probíhala v minulosti a lidem pro změnu vadil chov hus. Závěr šetření byl ale takový, že jsem se ničím neprovinil a byl dán souhlas k chovu zvířat. Momentálně chovám prasata, mám tři slepice a sedm kačen,“ vylíčil Zbyněk Opatrný.

I když připouští, že se potkani v lokalitě vyskytují, nemusí být prý původcem nutně jeho hospodářská činnost. „Nepopírám, že tam občas nějaký potkan proběhne, ale musíme si uvědomit, že zde končí kanalizace, takže se potkani klidně mohou krmit i splašky. U mě probíhá každý den deratizace přirozenou cestou,“ shrnul chovatel.

„Moje obhajoba je ta, že je tam schválený chov. Lidi budou na jedné straně mluvit o tom, že chtějí českou kvalitu potravin, ale když někdo začne hospodařit, tak si stěžují. Vadí jim, že někde pobíhá kohout nebo husa, pak zase, že to trochu smrdí, protože vyvážejí hnůj. Mezilidské vztahy tady nebyly nikdy idylické. Musíme si uvědomit, že jsme na Hané a mentalita Hanáků je trochu jiná, než třeba lidí na jižní Moravě. Co mi závidí? Tu práci? Nebo to, že chci dětem ve školce ukázat, jak vypadají domácí zvířata? V Tovačově byl před rokem 1989 velkokapacitní prasečák. Ten lidem nevadil a můj chov vadí,“ reagoval na výhrady obyvatel chovatel.