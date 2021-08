V Tovačově se těží štěrkopísek už sedm desítek let a podle pamětníků kdysi ve městě, které je nyní obklopeno jezery, v minulosti žádná nebyla a těžilo se na poli.

„Společnost Českomoravský štěrk se chce dál rozvíjet a má zájem o lokalitu o velikosti 60 hektarů mezi Tovačovem a Troubkami,“ přiblížil záměr starosta Tovačova Marek Svoboda.

Těžba štěrkopísku má podle něj na jedné straně finanční přínos, ale na straně druhé panují obavy ze zabrání zemědělské půdy s větší bonitou a kvalitou.

„Negativní stanovisko k těžbě vydaly také dvě komise města - pro životní prostředí a strategický rozvoj. Upozorňují na rozšíření vodní plochy na poli, ale také zvýšení dopravní zátěže, hluku a prašnosti. Další věcí, které se obávají místní, je také narušení statiky domů,“ popsal starosta.

Dva tábory

Obyvatele Tovačova záměr na rozšíření těžby rozdělil na dva tábory. Zatímco některým nevadí, jiní ho kritizují.

„Při těžbě písku se životní prostředí určitě změní. Co se mi nelíbí, je fakt, že obec nemá významnější podíl z vytěžené suroviny například na investice do města nebo krajiny. Kdybychom žili v zemi těžařské firmy, byla by jistě již tovačovská věž pozlacená. Město navíc nemá ani zásadnější přístup do už vytěžených lokalit,“ namítá jeden z místních obyvatel Milan Hodina.

Rozšíření těžby by naopak nevadilo kastelánce tovačovského zámku Květě Zajícové.

„Obavu z toho nemám. Nebojím se nového jezera, ale daleko více mi vadí zvýšená doprava, která nás dlouhodobě obtěžuje. To je podle mě mnohem nebezpečnější, než obavy z praskajících domů,“ řekla.

"Obavy chápeme, plánujeme opatření"

Pokud záměr na uspořádání místního referenda, které by mělo rozhodnout o osudu další těžby, projde, uskuteční se zřejmě v říjnovém termínu voleb do Poslanecké sněmovny.

„Referendum má svá pravidla, a pokud se k němu dostaví málo lidí, tak bude neplatné. Jde hlavně o to, ať mají lidé možnost vyjádřit svůj názor na věc,“ vysvětlil starosta Tovačova.

Vedení společnosti Českomoravský štěrk chce v Tovačově 6. září uspořádat setkání s občany, na kterém jim záměr vysvětlí.

„Obavy obyvatel Tovačova chápeme a plánujeme taková opatření, která prašnost, hluk i dopravu sníží na minimum,“ uvedl mluvčí společnosti Českomoravský štěrk Marek Tláskal.

Zahájení? Za tři až sedm let

A v jaké fázi je nyní záměr na rozšíření těžby?

„Aktuálně řešíme otázku pronájmu pozemků od města Tovačov. Pokud bude město souhlasit, bude následovat dlouhý proces získání povolení pro těžbu, který obsahuje i velmi podrobné hodnocení vlivů na životní prostředí. Termín zahájení těžby závisí na délce povolovacího procesu, kterou odhadujeme na tři až sedm let,“ upřesnil.

Těžba je podle něj vždy zásahem do životního prostředí a všechny dopady i s použitím nejmodernějších technologií eliminovat nelze.

„V každém případě můžeme říci, že realizací záměru se nezvýší doprava v obci a ani nebudou ohroženy podzemní zdroje pitné vody. Navíc dojde k vytvoření vodní plochy, která díky svým retenčním schopnostem bude sloužit jako ochrana města před povodněmi,“ uzavřel Marek Tláskal.