Město Tovačov má strategickou polohu a leží v samotném srdci úrodné Hané. Je středem pomyslného čtverce, jehož vrcholy tvoří na severu hanácká metropol Olomouc, na východě město Přerov, na jihu Kroměříž a na západě Prostějov. „I díky své výhodné poloze se město už krátce po založení stalo důležitou křižovatkou obchodních cest, vázaných na soutok řek Moravy a Bečvy,“ říká starosta Tovačova Marek Svoboda.

Starosta Tovačova Marek Svoboda | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Tovačov se může pyšnit zámkem se Spanilou věží, ale také malebným historickým centrem, které přitahuje filmaře. Na co byste do města přilákal turisty?

Dominantou je samozřejmě zámek se Spanilou věží, Vídeňským schodištěm, obřadní síní, portály a erby. Zámecký park nabízí k prohlídce sochy nebo kašny, případně jen klidný odpočinek. V zámku probíhají prohlídky s průvodci, návštěvníci ale mohou absolvovat po své ose i výstup na Spanilou věž. Zajímavostí je v našem městě spousta - například kašna se sochou svatého Václava na Náměstí s pískovcovým podstavcem a kovovými chrliči v podobě lví hlavy z roku 1694, nebo židovský hřbitov. Město má stezky přizpůsobené na procházky klidnou přírodou kolem tovačovských jezer nebo chovných rybníků, které vedou přes dubovou alej s pět set let starými duby. Nejvíce rozšířenou zálibou je pozorování rozmanitosti ptačích druhů.

Naučná stezka zavede také po stopách bitvy u Tovačova z roku 1866 s popisy dávných událostí a řadou pomníků. Ústřední pomník - Mohyla padlých - připomíná velkou bitvu u Tovačova, která se strhla mezi pruskými a rakouskými vojsky. Na čelní straně ústředního pomníku je umístěna mramorová deska se jmény padlých vojáků.