Výsledky referenda město zveřejní v sobotu odpoledne - už večer ale bylo jasné, že je platné - do hodin osmi hodin večer přišlo k urnám na 39 procent voličů.

Většina lidí, kteří přicházeli do volební místnosti, s rozšířením těžby nesouhlasí.

„Jsem proti, protože ložisko tekutého písku zasahuje skoro dvě stě metrů za domy tady na Podzámčí a já věřím tomu, že by mohla časem praskat statika. Myslím si ale, že nějaké slovo občana nehraje roli, a že se opět rozhodne pro těžbu,“ vyjádřil svůj názor jeden z místních Michal Večeřa mladší.

Stejného mínění je i Radim Pavlík. „Je tady všude kolem voda a úrodná zem. Nikdo už to nikdy nedá dohromady,“ soudí.

„Je to všechno špatně. Teď jsem byl na náměstí u kostela a říkal si, že i domy tady už praskají. Když to vyhrabou do hloubky padesáti metrů, co to bude dělat? Všechno bude ujíždět. Ani metr bych jim nedal. Já tam mám pole taky a ode mě ho rozhodně nedostanou,“ ohradil se jiný z obyvatel Tovačova Petr Kytlica.

Pořád fronty, až do večera

V tovačovské sportovní hale mohli lidé volit ve dvou okrscích a podle členů volebních komisí byla účast hned první den velmi slušná.

„Máme 950 voličů a už jsme vydali 200 obálek na referendum. Zájem je tedy z našeho pohledu velký a ani jsme nečekali, že takový bude,“ řekla odpoledne členka komise jednoho z okrsků.

Před halou se tvořily fronty až do večera. Aby bylo místní referendum platné, musí přijít k volbám alespoň 35 procent občanů, zapsaných v seznamu voličů.

„Počet zapsaných voličů v seznamech je 1972. Při minimální účasti 35 procent by tedy mělo přijít k urnám alespoň 690 voličů. Už teď můžeme říci, že je platné - protože do osmi hodin večer se účast v referendu vyšplhala na 39 procent, o volby do Sněmovny pak mělo zájem 45 procent lidí,“ shrnula tajemnice Městského úřadu v Tovačově Dana Giblová.

Výsledek je závazný

Hlasování skončí v sobotu ve dvě hodiny odpoledne, a poté následuje sčítání hlasů.

„Podle zákona o místním referendu předáváme výsledky panu starostovi a zveřejníme je také na úřední desce,“ upřesnila.

Otázka pro místní referendum byla zformulována tak, aby se mohli lidé vyjádřit pro rozšíření těžby štěrkopísku nebo proti ní jednoznačně - ano nebo ne.

„Referendu předcházela kampaň a veřejné projednávání, na kterém se lidé mohli zeptat zástupců společnosti Českomoravský štěrk na jejich záměr. Roznášeli jsme do schránek také letáčky, takže obyvatelé města mají tuto věc v povědomí,“ konstatoval starosta města Marek Svoboda.

Kdyby se lidé vyjádřili jednoznačně proti těžbě a referendum bylo platné, zastupitelé se jím musejí závazně řídit.

„Znamenalo by to, že se na pozemcích města těžit štěrkopísek nebude. Pokud by se vyjádřili pro, tak vstoupíme do jednání se zástupci investora a budeme domlouvat podmínky kompenzace,“ nastínil starosta.

Další jezero

Společnost Českomoravský štěrk má zájem o lokalitu o velikosti 60 hektarů mezi Tovačovem a Troubkami.

„Rozhodli jsme se rozšířit těžbu v okolí Tovačova, abychom byli schopni v dobývání pokračovat v dalších patnácti až dvaceti letech, protože v současných těžebních prostorách je nízký podíl hrubší frakce kameniva,“ vysvětlil na veřejném projednávání ve sportovní hale, které se uskutečnilo počátkem září, mluvčí společnosti Českomoravský štěrk Marek Tláskal.

Pro Tovačov by znamenalo rozšíření těžby vznik dalšího jezera - v současné době jsou zde čtyři, z toho jedno slouží jako zásobárna pitné vody.

Téma ale rozdělilo obyvatele Tovačova na dva tábory - část lidí se obává zhoršení kvality životního prostředí, narušení statiky domů a zabrání úrodné půdy. Jiní naopak věří, že by nové jezero mohlo sloužit k rekreačním účelům. I toho důvodu nechalo město rozhodování o těžbě na jeho obyvatelích.