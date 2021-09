Sto padesát pět let od poslední bitvy prusko-rakouské války přiblíží také malá bitevní ukázka v zámeckém parku. Součástí pestré přehlídky budou ukázky výcviku uniformovaného vojska v areálu parku a autentičnost válečné vřavy navodí také střelba z dobových pušek a děl.

Významnou historii města měly připomenout počátkem června oslavy 700. výročí - kvůli vládním opatřením je ale nebylo možné v daném termínu uskutečnit. Akce byly proto částečně zakomponovány do letošního programu Svatováclavských hodů, které se uskuteční 25. září. Na svatého Václava 28. září pak proběhne za podpory Olomouckého kraje Setkání Hanáků.

Bohatý program, kterým město oslaví sedm set let od první písemné zmínky v roce 1321, chystají v Tovačově. Zdejší náměstí, založené v roce 1475, patří vůbec k nejstarším v českých zemích. Radnice s renesančním portálem v průjezdu je nejcennější historickou památkou města spolu s kašnou z roku 1694 a sochou svatého Václava z roku 1872. I proto jeho malebná zákoutí přitahují filmaře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.