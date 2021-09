Hodové veselí odstartovalo už o víkendu jarmarkem a koncerty v zámeckém parku. Na svátek svatého Václava se lidé sešli v kostele na slavnostní bohoslužbě, a odtud se vydali na náměstí.

Tam předal starosta města Marek Svoboda chase hodové právo a klíče od radnice. „Vyplácení na gatě“ ale unikl, protože si prý na něj místní nemají důvod stěžovat.

„Když máme to právo, začneme sjednávat pořádek, a to selským rozumem. Co nás trápí? Hlavně ta doprava, je to samé kamión a dófám, že nás v tym průvodě nic nepřejede. To jsme vám ale říkali už loni a musim řéct, že pro to děláte hodně. Všude za nás bojujete. My vás tedy letos vyplácet nebudeme a počkáme si na příští rok,“ řekl starostovi stárek.

„Co nás névic trápi, to só tady ty klevetný baby, těch tu je,“ posteskl si.

Jedna z Hanaček nakonec trestu neunikla a musela se vyplatit. Stárkovi nabídla svůj důchod a švestky ze zahrádky, takže jí hříchy odpustil.

Po předání hodového práva se průvod krojovaných Hanáků vydal z náměstí až k zámeckému parku, kde se konala přehlídka národopisných souborů.

„Tradice Setkání Hanáků je stará dvanáct let a první se uskutečnilo ve Velké Bystřici u Olomouce. Od té doby se stalo zvykem pořádat setkání jako putovní - koná se tedy pokaždé v jiném okrese. Zavítali jsme už do Lipníku, Přerova, ale i Prostějova a v Tovačově jsme dokonce podruhé,“ řekla Hana Pospíšilíková, předsedkyně Hanáckého folklorního spolku, který akci pravidelně pořádá.

Přijeli dokonce i Hanáci z Prahy

Podle ní je Haná největší folklorní region na Moravě a tomu odpovídá i zastoupení jednotlivých účastníků a souborů.

„Jsou tu soubory z Olomouce, Prostějova, Přerova, což jsou silné regiony, ale i z Postřelmova, Rychtářova u Vyškova a přijeli dokonce Hanáci z Prahy. Na setkání se letos registrovalo třicet souborů a nahlášeno je na 525 krojovaných Hanáků,“ řekla.

Podle pořadatelů byla ale účast ještě vyšší a odhadovali dokonce sedm set účastníků.

„Jezdíme na tuto akci pravidelně, protože je to už tradice. Letos je nás trochu méně, takže chystáme jen krátké vystoupení. Důležité je setkat se s ostatními soubory, protože jsme se všichni dlouho neviděli,“ řekl Tomáš Barbořík z Folklorního souboru Haná Přerov, který do Tovačova dorazil historickým parním vlakem, jenž na Setkání Hanáků vypravil spolek Kroměřížská dráha.

Velké zastoupení měl i místní soubor Hatě Tovačov - do průvodu vyrazilo na 65 krojovaných Hanáků, z toho polovina dětí.

„Pro nás je nejdůležitější oslava 700. výročí vzniku města a v průvodu jsou lidé, kteří si chtěli při této příležitosti obléci slavnostní kroj. Hlavně, ať se naplní pranostika, že na svatého Václava bývá slunce záplava,“ přála si Zdenka Ludvová ze souboru Hatě Tovačov.

Z Vyškovska přijel soubor Rychtářovská chasa.

„Je to vždy příjemné setkání lidí, kteří mají stejný zájem a lásku k folkloru, lidovým tradicím a písničce. Nejsme klasický soubor, ale skupina lidí na vesnici, která svými vystoupeními zpestřuje různé obecní slavnosti a vyjíždí na podobné akce, jako je ta dnešní,“ prozradila členka souboru Ludmila Mikulášková.