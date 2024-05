Úspěšný tým přerovských juniorských volejbalistek, které letos získaly stříbrnou medaili na mistrovství republiky, se setkal ve středu na radnici s primátorem města a jeho náměstky. Přerovský primátor Petr Vrána vyzdvihl úspěch týmu, který se probojoval mezi nejlepší v zemi a zaskočil i silnou konkurenci. Mladé volejbalistky přiznaly, že si finále užívaly, a popsaly své plány do budoucna.

Přerov, volejbalistky u primátora | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Výsledek byl za mě asi lepší, než jsme si představovaly. Spíše jsme věřily ve třetí místo, což byl takový náš cíl. Pro nás je tedy i druhé místo vítězství,“ svěřila se kapitánka týmu Soňa Hrudíková. „Celou sezonu jsme se držely v předních příčkách, skvěle se sehrály a vytvořily super tým. Naším cílem bylo si finále hlavně užít, protože některé z nás už letos končí, nebo nebudou pokračovat dál ve stejném týmu. Možná to bylo silné spíše emočně a po finále bylo vidět i slzičky,“ přiznává čerstvá absolventka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která tento týden odmaturovala a chystá se na vysokou školu.

„Stříbro byl pro nás obrovský úspěch, protože soupeř byl silný. Hrály jsme s Jabloncem první zápas už ve čtvrtek a věděly, že je to náš nejsilnější soupeř, protože jsme je celou sezonu ani jednou nezdolaly. Hrálo se nám ale dobře, i když výsledek nebyl úplně skvělý,“ dodává.

Medaile po 12 letech

Podle trenéra žen a sportovního manažera Radima Vlčka vybojovaly juniorky medaili po delší pauze. „Je to po dvanácti letech mládežnická medaile, takže to má pro nás velký význam. Ukázali jsme celé republice, že i malý klub může dosáhnout na medaili, a že i z našeho týmu můžou vyrůstat postupně reprezentantky,“ zhodnotil.

„Nebylo to samozřejmě jednoduché, protože tam nemáme takový počet hráček, který bychom chtěli mít. I přesto jsme se semkli a svou bojovností a možná i trochu drzostí vyválčili historické stříbro.

Měli jsme výhodu v závěrečném turnaji, že jsme nebyli v roli favoritů. Cíl byl dostat se do semifinále, což se nám povedlo přes Plzeň. V semifinále jsme byli outsider proti domácí Ostravě, kde v základní sestavě nastoupilo pět hráček, které pravidelně nastupují v extralize žen. V tom to byla výhoda, že jsme zaskočili soupeře. V roli ještě většího outsidera jsme pak šli do finále a holky odehrály velmi pěkné utkání. Jablonec byl jen prostě lepší,“ řekl.

Přerovský primátor Petr Vrána úspěch mladých volejbalistek ocenil. „Jsme rádi, že se juniorky dostaly až do finále a přivezly stříbro. Je to obrovský úspěch mládežnického ženského volejbalu, a proto jsme je pozvali na radnici - abychom si s nimi popovídali, jak se jim hrálo, a jaké mají ambice do budoucna. Spousta dívek čerstvě odmaturovala a chystají se na vysokou školu,“ zmínil. Podle něj je zázemí pro tréninky volejbalistek na dobré úrovni, ale město do budoucna zvažuje i zlepšení v oblasti relax zóny. (pu)