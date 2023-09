FOTO/ANKETA/ Po dovolených, prázdninách s dětmi a s vidinou nákupů školních pomůcek bude pro mnohé Přerovany obědové menu tím, na čem se budou snažit co nejvíce ušetřit.

U Medvídka, Přerov | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Deník přináší výběr pěti restaurací, kde je cena poledního menu příznivá a příliš nezatíží domácí rozpočet. Výběr jídel je zde přitom pestrý a dobře se tu najíte.

Rozeta, Přerov

Menu Rozeta, PřerovZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováTeprve nedávno otevřený podnik Rozeta v Přerově vsadil na pestrost.

Jeho majitelé, kteří se přestěhovali z restaurace U radnice do nových prostor na břehu Strhance, pokračují v tradici zavedeného obědového menu. Ceny jsou tu více než příznivé. Za menu i s polévkou zaplatíte pouze 132 korun.

„Pokračujeme ve stylu, který jsme měli v restauraci U radnice, kdy jsme měli zavedený systém šesti druhů menu. Dvě jídla se každý den obměňují, zbývající čtyři zůstávají standardně stejná,“ prozradil Alan Šmiřák, provozovatel restaurace Rozeta. Protože zákazníci vyžadovali oblíbený smažený sýr a Ondráš, jsou i v nabídce menu.

„Za jedničku a dvojku u nás lidé zaplatí 132 korun, stejně jako za smažený hermelín a goudu. U Ondráše jsme zvedli cenu, ale i gramáž. Návštěvníci poukazovali na to, že je jídlo dražší, ale nevšimli si, že je ho o 40 gramů více. Naší specialitou je tedy určitě Ondráš, který je u lidí velmi populární,“ dodal s tím, že přes léto si lidé hodně pochvalovali také gril. „Když se griluje, děláme uzeninu, cigárka, klobásu, hamburgery, krkovičky, cokoliv. Teď jsme jednou negrilovali a bylo z toho málem povstání,“ poznamenal s úsměvem.

Příklad menu: Hovězí vývar s játrovou rýží, nudlemi a zeleninou, kuřecí biftečky se smetanovo-parmezánovou omáčkou, americké brambory, zeleninová přízdoba - 132 Kč

Čas poledního menu: 11 - 14 hodin

Adresa: Za mlýnem 720/16, Přerov

Otevírací doba restaurace: Pondělí – čtvrtek od 10 do 22 hodin, pátek a sobota od 10 do 23 hodin, neděle 11 - 15 hodin

Dá se platit kartou? Ano

Kontakt: 608 285 182

U Medvídka, Přerov

Menu U Medvídka, PřerovZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováJedním z nejlevnějších podniků v Přerově, kde se dobře a kvalitně najíte, je restaurace s pivnicí U Medvídka. Ceny jsou tu bezkonkurenčně nejnižší. „Například za Přerovský řízek, prejt s bramborami a zelím nebo výpečky lidé zaplatí jen 120 korun. Hovězí guláš tu stojí 130 korun, stejně jako vepřový nebo kuřecí řízek.

Ceny jsou ale odstupňované, takže za vepřové medailonky zákazníci dají více - 150 korun. Meníček máme čtrnáct až šestnáct druhů denně a každý den jsou na výběr také tři polévky,“ přiblížila provozovatelka Iva Svobodová. Podle ní jdou nejvíce na odbyt řízkové variace s bramborovým salátem. „Někdy ale zabere překvapivě i obyčejná čočka,“ podotkla s tím, že zákazníci chodí hodně a rádi také na hovězí guláš.

Příklad menu: na výběr ze tří druhů polévek - hrstková, hovězí vývar, zabijačková, čevapčiči v anglické slanině, bramborový salát - 120 Kč

Čas poledního menu: 11 - 14 hodin

Adresa: Svisle 1101, Přerov

Otevírací doba restaurace: Pondělí - čtvrtek od 10.30 do 22 hodin, pátek od 10.30 do 02 hodin, sobota od 15 do 24 hodin, neděle: od 15 do 22 hodin

Dá se platit kartou? Ano

Kontakt: svobodovi.tomas@seznam.cz, 774 705 520

Pivnice Mlýn

Menu - Pivnice Mlýn, PřerovZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováPivnice Mlýn má silnou konkurenci - v těsném sousedství se nacházejí vyhlášená restaurace U Labutě a nedávno otevřená Rozeta. Ceny jsou zde tedy velmi příznivé.

„Konkurence je silná, takže se snažíme vyjít vstříc zákazníkům i nízkými cenami. Menu je u nás levné a za jídlo i s polévkou lidé zaplatí 127 korun,“ popsala Vladimíra Večerková, která v podniku pracuje jako servírka. Protože přes léto nechodí tolik lidí, je v nabídce jen jedno menu.

„Levné je nejen menu, ale i jídlo z jídelního lístku, které si u nás můžou dát hosté i přes oběd,“ řekla. Mnozí si podle ní oblíbili obyčejná jídla - třeba dušenou kapustu s grilovanou klobáskou, domácí sekanou s rajskou omáčkou nebo smažený mix řízečků. Za stejnou cenu si zde ale lidé dají i vepřové medailonky s rýží nebo kuře na paprice.

Příklad menu: Polévka hrachová s krutony, domácí sekaná, rajská omáčka, knedlík - 127 Kč

Čas poledního menu: 11 - 14 hodin

Adresa: Za mlýnem 602/2, Přerov

Otevírací doba: Pondělí – čtvrtek: od 11 do 22 hodin, pátek a sobota: od 11 do 24 hodin, neděle: od 11 do 22 hodin

Dá se platit kartou? Ne

Kontakt: pivnicemlyn@gmail.com, tel. 737 521 288

Restaurace Pivovar

Restaurace Pivovar, PřerovZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováV přerovské restauraci Pivovar se cena menu pohybuje od 129 do 139 korun i s polévkou.

„V nabídce jsou vždy dvě levnější a dvě dražší jídla. Z menu je jednoznačně tahákem svíčková, kuřecí a vepřový Ondráš. Překvapivě hodně lidí si u nás dá ale i čočku s klobásou. Snažíme se menu obměňovat, aby byla nabídka pestrá a v pátek je vždy něco sladkého - od šulánků s mákem přes ovocné knedlíky až po palačinky, lívanečky a jablečný závin. Lidé to mají rádi - někteří si dají menu ve dvou a sladké jídlo si rozdělí na půl, aby tomu dali na závěr týdne sladkou tečku,“ přiblížil provozovatel restaurace Pivovar Luděk Schmidt.

Příklad menu: Čočková polévka s párkem, čevapčiči s cibulí a hořčicí, opékané brambory - 129 Kč

Čas poledního menu: 11 - 14 hodin

Adresa: Komenského 35, Přerov

Otevírací doba: Pondělí - čtvrtek: od 10 do 22 hodin, pátek: od 10 do 23 hodin, sobota: od 11 do 23 hodin, neděle: od 11 do 21 hodin

Dá se platit kartou? Ano

Kontakt: restaurace@restaurace-pivovar.cz, tel. 581 210 487

Restaurace Na Jižní

Menu v restauraci Na Jižní, PřerovZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováKvůli skvělému jídlu a nízkým cenám si Přerované oblíbili restauraci Na Jižní, kde za menu zaplatíte 134 korun.

„Paradoxně to, co nejvíce táhne, není česká kuchyně, ale zprofanovaný smažený sýr. U nás je tedy nejoblíbenější sýrová variace, kterou děláme v gramáži 150 gramů, takže je toho opravdu hodně. Lidé se k nám vracejí a dokonce k nám na sýrovou variaci jezdí pravidelně i zákazníci ze Zlína,“ pochvaluje si provozovatel František Karger.

Podle jeho slov se podnik snaží, aby se hosté dobře a vydatně najedli. „Máme tedy 150 gramů syrové váhy na maso - a za přijatelnou cenu. V ceně 134 korun je polévka i hlavní chod, který pravidelně obměňujeme. Po týdnu měníme i saláty - specialita číslo 5 a 6 je ale vždycky trochu dražší, ať už je to steak, burger nebo třeba jelení guláš,“ zmínil.

Příklad menu: Žampionový krém s krutony, smažené sýrové variace, hranolky, naše tatatrská omáčka – 134 Kč

Čas poledního menu: 11 - 14 hodin

Adresa: Jižní čtvrť III/11, Přerov

Otevírací doba: Pondělí - neděle: od 11 do 21 hodin

Dá se platit kartou? Ano

Kontakt: hotel@najizni.cz, tel. 581 218 284