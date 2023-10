Zdařilá proměna zchátralých budov, které hyzdily nebo stále hyzdí centrum Přerova. Bytové komplexy a stavby, které městu dodají větší šmrnc.

Nových 28 domů vyroste v lokalitě za Meoptou směrem ke Kozlovicím. (vizualizace) | Foto: Se souhlasem Beták reality

Některé jsou zatím na papíře a jejich realizace teprve začne, jiné už jsou v běhu a lidé se těší na jejich dokončení. Deník vybral TOP 5 staveb, o kterých se v Přerově nejvíce mluví.

Z ostudy náměstí nová radnice

Rekonstrukcí nevzhledné administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 16, které místní neřeknou jinak, než bývalý Emos, vznikne nové sídlo magistrátu (vizualizace)Zdroj: Se souhlasem Magistrátu města PřerovaDlouhé debaty se v Přerově vedly o tom, zda bylo prozíravé koupit zchátralou administrativní budovu – takzvaný „bývalý Emos“ na Masarykově náměstí. Je půl století stará a její kancelářský vzhled do historické podoby náměstí nezapadá. Socialističtí architekti ji v přelomovém roce 1968 navrhli pro tehdejší Okresní stavební podnik.

Přerovští radní se nakonec rozhodli zchátralou budovu zrekonstruovat a proměnit v nové sídlo magistrátu. Odvážné rozhodnutí, které bude stát 300 až 312 milionů korun bez DPH, využije každý centimetr rozlehlého komplexu - počítá se nejen s kancelářemi, ale i kavárnou s vyhlídkou na střeše.

Pod návrhem na proměnu jsou podepsáni autoři ze společnosti Anagram&Gruppa - vyřešili totiž nejlépe, jak propojit úřad s náměstím.

„Nebude to úřad, kde se ve tři nebo v pět odpoledne zavře a už sem nikdo nevstoupí. Přístupná bude kavárna s vyhlídkou na střeše, odkud se budou moci lidé podívat do okolí. Architektonicky zajímavým prvkem je schodiště, vedoucí podél průhledné fasády,“ přiblížil Igor Kovačevič, který pro město zajišťoval soutěžní dialog.

S přípravami stavby se nyní finišuje. Komise vybírá zhotovitele, o kterém rozhodnou na svém zasedání 9. října zastupitelé. Stavba by měla začít ještě letos a město počítá se státní dotací ve výši 167 milionu korun. „Věříme, že se rekonstrukci podaří zahájit letos. Samotná stavba by pak probíhala v letech 2024 a 2025. Úředníci by se měli nastěhovat do nového objektu v roce 2026,“ upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Co po rekonstrukci budovy bývalého Emosu Masarykovo náměstí získá? Moderní stavbu, která dostane úředníky, dosud roztříštěné na několika místech ve městě, pod jednu střechu. Ocení to zejména občané, kteří při vyřizování svých záležitostí přecházejí z jedné budovy do druhé. Stavba navíc přinese život do „mrtvého“ centra města, které ožívá jen během Svatovavřineckých hodů a adventních trhů, což je velká škoda.

Kde bude stát: Masarykovo náměstí v Přerově

Kdy bude hotovo: závěr roku 2025

Kdo za stavbou stojí: Město Přerov

Kolik stojí peněz: odhadované náklady činí 300 až 312 milionů korun bez DPH

Co najdete uvnitř: kanceláře úředníků magistrátu, součástí je i kavárna s vyhlídkou na střeše

Neviděli jste je? Policie pátrá pěti mužích a ženě z Přerovska

Z armádní budovy bytový dům

Výraznou proměnou prošel bývalý armádní dům v Čechově ulici 43 v Přerově. Vznikne z něj bytový dům - Rezidence Čechova. Stavba by měla být hotová na jaře příštího roku.Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováBývalá armádní budova v Čechově ulici 43 v Přerově by se před lety mohla stát námětem pro filmaře - pokud by chtěli točit snímky s nádechem tajemna a nebo hororu. Jedinými obyvateli tohoto vybydleného komplexu byli totiž v posledních letech holubi, kteří sídlili na střeše domu. Teď se zchátralému komplexu blýská na lepší časy - prochází radikální proměnou a vzniknou zde byty.

Přerov získal bývalou armádní budovy, kde byl v minulosti vojenský soud a po revoluci zde mělo vzniknout sídlo Krajského státního zastupitelství, v roce 2009 bezúplatně do svého majetku. Až v roce 2020, kdy město za 12 milionů 590 tisíc korun prodalo objekt opavské společnosti Byty Čechova, nastal posun. Opavský investor později prodal celý projekt stávajícímu developerovi. Dnes je to „Rezidence Čechova“.

Rekonstrukce se už na první pohled vymyká podobným projektům v okolí. Stavební úřad totiž trval na zachování dvou soch řemeslníků, které jsou pozůstatkem socialistického realismu v architektuře.

„V současné době probíhá rekonstrukce nástavby a kompletně hotová by měla být tato stavba na jaře příštího roku,“ přiblížil Petr Fibichr z realitní kanceláře, která prodává byty pro společnost ST development.

Rezidence Čechova nabízí šedesát bytových jednotek různých velikostí. Jednatřicet bytů typu 1 + kk, jednadvacet 2 + kk, osm 3 + kk a součástí jsou i dvě komerční jednotky. V přístavbě pak vzniknou rezidenční jednotky 3 + kk s terasami a lodžiemi, ale i nadstandardní jednopokojové byty.

„Máme prodanou více než třetinu bytů, z toho je největší poptávka po těch jednopokojových a menších,“ zmínil Petr Fibichr. Byty ve druhém, třetím, pátém a šestém patře disponují balkóny či terasami různých velikostí a k větším rezidenčním jednotkám je možné přikoupit podzemní garážové stání. „Cena nejlevnějšího bytu 1 + kk je 1 milion 849 tisíc korun, za největší o rozloze 80 metrů čtverečních lidé zaplatí 5 milionů 500 tisíc,“ upřesnil. Výhodou tohoto bydlení je dobrá poloha a dostupnost - nachází se v těsném sousedství Galerie Přerov a kina Hvězda.

Kde bude stát: Čechova ulice, Přerov

Kdy bude hotovo: duben 2024

Kdo za stavbou stojí: ST development

Kolik stojí peněz byty: od 1,8 milionu korun po 5,5 milionu korun

Co najdete uvnitř: byty od 1 + kk, 2 + kkk, 3 + kk

Dvě světelné křižovatky v Přerově projdou proměnou. Průjezd bude plynulejší

Obchoďák u Kazeta

Nový obchoďák vyroste na místě bývalé lepenkárny přerovské firmy Kazeto (na snímku).Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováNákupní centra v Přerově v posledních letech rostla jako houby po dešti. Začalo to „krabicovým“ náletem v době, kdy se bourala bývalá Komuna a na jejím místě vyrostl market, pokračovalo stavbou dalších prodejen. Zdařilou rekonstrukcí prošel Prior, ze kterého je dnes Galerie Přerov, ke Kauflandu v Lipnické přibyl nový v Želatovské ulici. Následovalo dalších třicet prodejních jednotek v Lipnické ulici.

Novým obchodním centrem, které vyroste na místě bývalé lepenkárny továrny Kazeto, je Retailpark Přerov. Investor by stavbu rád zahájil v příštím roce.

Obchoďáku ustoupí některé nevyužité objekty slavné továrny na výrobu kufrů. „Část objektu už není využita, protože naše výroba není tak rozsáhlá jako v minulosti. Celkem má být v areálu zdemolováno pět budov,“ upřesnil ředitel společnosti Kazeto Libor Budík.

Nové nákupní centrum má mít prodejní plochu pět tisíc metrů čtverečních. „Chceme vybudovat jednopodlažní retailový park, jehož součástí bude i parkoviště pro více než stovku aut. Zatím nevíme, jestli bude nájemců více, nebo přijde jen jeden a obsadí objekt celý,“ nastínil Jaromír Židek, jednatel společnosti RP Přerov, která je investorem.

Podle projektu by měli zákazníci v novém nákupním parku najít prodejny s drogistickým zbožím, oděvy, obuví či elektronikou. „Optimistický scénář je, že bychom začali stavět koncem příštího roku,“ konstatoval Židek s tím, že nejprve musejí být zdemolovány objekty v areálu Kazeta.

Město stavbou nového obchoďáku získá - kvůli zvýšení bezpečnosti dopravy nechá firma za mostem Legií vybudovat na své náklady novou světelnou křižovatku, která povede až k novému obchodnímu centru. Pro Přerovany, kteří žijí na nábřeží Edvarda Beneše a přilehlých ulicích, může nový obchod znamenat vhodnou alternativu ke stávající nabídce.

Kde bude stát: Velké Novosady, Husova, Přerov

Kdy stavba začne: koncem roku 2024, termín dokončení neuveden

Kdo za stavbou stojí: RP Přerov

Kolik stojí peněz: neuvedeno

Co najdete uvnitř: Podle projektu by měli zákazníci v novém nákupním centru najít prodejny s drogistickým zbožím, oděvy, obuví či elektronikou.

Jako podestýlka. Fotky bince u popelnic kolují Přerovem. Potkani mají pré

Nová adresa v Markulčekově ulici

Nových 28 domů vyroste v lokalitě za Meoptou směrem ke Kozlovicím. (vizualizace)Zdroj: Se souhlasem Beták realityPřerov v minulých letech trápil zoufalý nedostatek parcel pro bydlení. Menší obce investovaly do zasíťování pozemků, aby mohly nabídnout mladým lidem dostupné bydlení - a obyvatelé Přerova se stěhovali na venkov. Developerský projekt pod taktovkou realitní kanceláře Beták reality vzniká nyní na pozemcích za Meoptou směrem na Kozlovice.

„Prodávám již zasíťované pozemky a celkem by v lokalitě mělo vyrůst osmadvacet nových rodinných domů. Osmnáct parcel je pro individuální výstavbu a deset bude představovat výstavbu dvojdomků. Nyní se sítě kolaudují, a to včetně komunikací, které obslouží osmadvacet rodinných domů,“ řekl realitní makléř Alexandr Beták.

Nové domy vyrostou v ulicích Kotasova a Markulčekova, opodál je také ulice Pavla Nováka.

„Osmnáct pozemků pro výstavbu rodinných domů už má své zájemce, u deseti dvojdomků spustíme prezentaci na podzim. Dvojdomky by mohly řešit bytovou otázku střední třídy - nabídnou totiž přízemní domek s dispozicí 4 + kk, jehož součástí jsou i dvě parkovací místa a zahrádka,“ přiblížil Beták.

„Snažíme se s firmou dohodnout na cenách tak, aby si mohly bydlení dovolit i rodiny se středními příjmy. Plánujeme, že lidem v určité fázi rozestavěnosti stavby předáme, aby si je mohli dokončit podle vlastních představ. U hrubé stavby s pozemkem by se cena měla pohybovat kolem 4,5 milionu korun, dokončená přijde na 6,5 až 7 milionů,“ řekl.

Kde bude stát: ulice Markulčekova a Kotasova, Přerov

Kdy bude hotovo: 2025 - 2027

Kdo za projektem stojí: Beták reality

Kolik stojí: zasíťování pozemků včetně cest 20 milionů

Co najdete v lokalitě: individuální rodinné domy a řadové dvojdomky

Mamutí pochod ukáže proměnu Předmostí. Film pamětníka promítnou ve škole

Vesna nabízí moderní byty

Příjemné bydlení v klidné části Přerova nabízí developerský projekt v Seifertově ulici s názvem Vesna (vizualizace).Zdroj: Se souhlasem GEFEST holding, a. s.Příjemné bydlení v klidné části Přerova nabízí developerský projekt v Seifertově ulici s názvem Vesna, jehož stavba je v plném proudu. S kompletním dokončením včetně úprav okolí se počítá v květnu příštího roku.

Bytový dům má šest plných podlaží a sedmé nadzemní. Moderní stavba, kterou realizuje společnost GEFEST holding, nabízí tři desítky bytových jednotek s lodžiemi. Devět bytů je 1 + kk, dvacet 2 + kk a čtyři jsou 3 + kk. Byty jsou různých velikostí a k jednotkám je možné dokoupit i sklepní kóje, kterých je celkem sedmadvacet. K dispozici je deset garážových stání, patnáct parkovacích míst v areálu objektu a dalších třiadvacet v blízkosti domu.

„Ve srovnání s jinými projekty jsme novostavba, která vyrostla na zelené louce. Je zde tedy kompletně všechno nové,“ přiblížil Roman Kneisl, zástupce developera.

„Ceny bytů se odvíjejí od jejich velikosti, ale pohybujeme se v částkách od tří do sedmi milionů korun. Jeden z bytů o rozloze 98 metrů čtverečních má plochu terasy 10 metrů čtverečních, takže je cena samozřejmě vyšší,“ doplnil.

Část bytů už je prodaná, některé ale na své nové majitele teprve čekají. „Zájemci o nové bydlení stále vyčkávají, až hypotéky spadnou, ale lidé by neměli moc otálet, protože ceny nemovitostí poletí opět nahoru,“ soudí.

Nový bytový dům se nachází v klidné části Přerova, s dobrou dostupností do parku Michalov nebo do Žebračky, poblíž jsou i cyklistické trasy. Lidé to nemají daleko na plavecký bazén, v těsném sousedství je sportovní areál. Dobrá je i dostupnost do centra města.

Kde bude stát: Seifertova ulice, Přerov

Kdy bude hotovo: květen 2024

Kdo za stavbou stojí: GEFEST holding, a. s.

Kolik stojí byty: od 3 do 7 milionů korun

Co najdete uvnitř: byty 1 + kk, 2 + kk, 3 + kk