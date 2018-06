TOP 09 kandiduje v Přerově společně s lidovci. Chtějí zlepšit prestiž města

Výroba - Výroba Seřizovači 19 000 Kč

Seřizovači a obsluha konvenčních fréz Frézař - konvenční frézky. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Požadavky:, Vyučen ve strojírenském oboru, základní orientace ve výkresové dokumentaci, kladný přístup k práci, spolehlivost, dobrý zdravotní stav. Praxe vítána., , Nabízíme:, stravenky v hodnotě 118,- Kč, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na email: hagerova@psp-sps.cz;, - osobně každý den od 10,00 do 12,00 hod. na adrese místa výkonu práce., , Místo výkonu práce: PSP Speciální strojírna a.s., Tovačovská 2971/17a, 750 02 Přerov. Pracoviště: Psp speciální strojírna a.s., Tovačovská, č.p. 2971, 750 02 Přerov 2. Informace: Naděžda Hagerová, .