Jak jste se dali se členy kapely dohromady?

Potkal jsem je, když jsem sem přijel v roce 2003. Moje manželka pocházela z České republiky, a když byla nemocná a my neměli pojištění v Americe, tak jsme se museli vrátit zpět do Česka. Bohužel v roce 2004 zemřela. Máme spolu malou dceru, které v té době byly čtyři roky. Teď je jí devatenáct. Od roku 2004 jsem tu byl několikrát, naposledy v roce 2011. Teď o osm let později jsem tady proto, abych přivezl dceru na návštěvu k její rodině. Když hraji tady, tak vždycky s Bohušem (pozn.red.: bubeník kapely), kterého znám od babičky mé manželky. Ona mě představila Bohušovi, a ten potom Josefovi, a tak jsme se dali dohromady. To je historie kapely Sleepwalker.

Líbí se vám v Přerově?

Ano, je to tady fantastické. Chci poděkovat posluchačům za to, že ke mně byli tak příjemní, milí a otevření. Bylo tady dobré publikum a měli jsme se skvěle. Jsem v České republice jen na tři týdny a toto je náš třetí koncert ze šesti. Myslím si, že byl zatím nejlepší. V Přerově se mi líbí hlavně okolí zámku a také hradby jsou pěkným místem. Taková historická místa v Americe nemáme. (smích)

Jaké skupiny vás nejvíce ovlivnily?

Rád si poslechnu písničky od skupiny Pink Floyd, Petra Framptona, Kiss a Van Halen. Když jsem byl mladší, tak jsem poslouchal punk. Teď poslouchám novější skupiny, jakou jsou Disturbed nebo Breaking Benjamin. Obzvlášť se mi libí nová deska od Breaking Benjamin. Mám rád jejich písničku The Diary of Jane.

Máte rád nějaké české kapely?

Ano, mám rád skupinu Kabát.

Vidím, že máte berli, můžu se zeptat, co se vám stalo s nohou?

Před čtyřmi měsíci jsem měl autonehodu, při které jelo auto v bočním pruhu pro obsluhu, a to do mě čelně narazilo a otočilo moje auto. Kvůli tomu mám devět vyhřezlých plotének. Musím jít ještě na kontrolu, ale pravděpodobně budu muset na operaci. Zároveň si musím píchat injekce do zad, abych to tady vydržel. Ale je pro mě velmi důležité, abych tu byl, protože jsem tu nebyl osm let.

Je nějaké město v České republice, které jste ještě nenavštívil a rád byste se tam podíval?

Byl jsem už v hodně městech a ve všech se mi líbilo. Česká města jsou hezká. Mám rád místa, jaké je toto.

Jaké budou další zastávky na vašem turné?

Čekají nás ještě tři. Ta nejbližší je v sobotu na nádvoří zámku v Bystřici pod Hostýnem. Koncert začíná v 19.30 hodin.

Autor: ADAM TALLA