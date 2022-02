„Hrát jsem začal ve čtyřech letech, kdy mi naši koupili malý zelený keyboard. Na ten jsem už jako malý kluk zkoušel hrát znělky z českých televizních filmů. Naši si toho všimli a zapsali mě na klávesy,“ líčí Tomáš Oliva. Ve čtrnácti letech už měl jasno. Nejprve se věnoval elektronické hudbě, ale rychle přešel na tu orchestrální.

„Inspirovali mě autoři filmové a epické hudby, jako Hans Zimmer a Thomas Bergersen. V tomto duchu jsem se pokoušel i skladby skládat. Složil jsem hudbu k nesčetnému množství tuzemských krátkých filmů, počítačových her, reklam, ale třeba i pro loutkové divadlo v Přerově,“ dodává.

Zlom nastal v roce 2017, kdy se zcela náhodou seznámil s českým skladatelem Jaroslavem Beckem. „V té době byl absolutně neznámým Čechem, který dělal hudbu pro trailery od firem jako EA Games a začínal pracovat pro jedno z největších herních studií na světě - Blizzard. Ty mají na svém kontě hry World of Warcraft, Diablo a další,“ líčí.

Začátky byly podle něj krušné. První věcí bylo naučit se trailerovou hudbu skládat, protože na to neexistoval žádný „manuál.“ „Druhým, a to podstatnějším problémem bylo, jak se z Přerova dostat do Hollywoodu,“ říká s nadsázkou.

Přestěhovat se do Los Angeles by bylo finančně náročné, a tak musel najít způsob, jak pracovat z domu. S pomocí sociálních sítí se postupně dostal k lidem, kteří se v trailerovém byznysu pohybují.

„Přes sociální sítě jsem narazil na jiné skladatele ze světa, kteří mají stejné ambice. V roce 2018 jsme se všichni setkali v Praze na koncertě Thomase Bergersena. To byla obrovská motivace. Najednou jsem na vlastní oči viděl, že když dá člověk do svého snu dostatek úsilí a času, tak to prostě vyjde,“ dodává.

Autorská dvojice

Rozhodující pro něj bylo setkání s Eduardem Jaworkem, se kterým dnes tvoří nerozlučnou autorskou dvojici.

„Naše spolupráce začala v roce 2015, kdy jsme dělali hudbu pro olomouckou youtubovou filmařskou skupinu Diffview. Jednalo se v podstatě o filmové zpracování světoznámé hry „Left 4 Dead“. Udělali jsme společně soundtrack k filmu a video má k dnešnímu dni 2,3 milionu zhlédnutí,“ popisuje.

Po krátké odmlce se umělci znovu spojili v roce 2019. Dvojice se skvěle doplňuje - zatímco Eduard Jaworek skládá elektronickou hudbu, Tomáš Oliva orchestry. Oba společně pak vytvářejí přesně takovou hudbu, jakou Hollywood potřebuje.

Od začátku spolupráce mají za sebou tři trailery pro zřejmě nejvýdělečnější mobilní hru roku 2021 na světě - RAID: Shadow Legends.

Jsou i autory hudby pro hlavní trailer k hollywoodskému filmu The Protégé a nově složili hudbu k hlavnímu traileru pro seriál Halo, který je natočený na motivy světově proslulé stejnojmenné herní série.

Eduard Jaworek: Nebyl jsem vzorný žák

Eduard Jaworek, rodilý Přerovák, se hudbě věnuje od dětství.

„Dostal jsem od rodičů Playstation a tam objevil hru Music 2000, kde jsem mohl vytvářet svou první jednoduchou hudbu,“ líčí své začátky.

Nikdy prý nepatřil mezi vzorné žáky, protože byl hyperaktivní a dlouho neudržel pozornost.

„V tomto směru mi hodně pomohl breakdance, který mi dal disciplínu, ale hlavně hudba, které jsem začal věnovat více a více času,“ vzpomíná.

Předěl nastal ve třinácti letech, kdy objevil profesionální hudební program FL Studio a u toho zůstal dodnes.

Postupně experimentoval s různými žánry - začalo to hip hopem, elektronickou a taneční hudbou. Zabrousil i do orchestrální hudby.

Vždy ho lákal New York, takže když se tam v roce 2018 s přítelkyní konečně vypravil, chtěl pochopitelně prorazit.

„Našel jsem si adresy herních studií a šel tam s papírkem, zda nechtějí moji hudbu. Tak moc jsem to chtěl, i když jsem si dopředu nedomluvil žádnou schůzku, a jen doufal, že něco vyjde. Sice jsem se do žádného nedostal, ale bylo fajn pokecat si s vrátnými,“ směje se.

Přání bylo nakonec otcem myšlenky - o rok později ho oslovil Tomáš Oliva, jestli s ním nechce zkusit dělat hudbu pro hollywoodské trailery. „A tím začala naše větší spolupráce,“ zmiňuje Eduard Jaworek.

Oba skladatelé přiznávají, že tvorba vyžaduje disciplínu a motivaci. Zářným příkladem je i jejich poslední trailer Halo, který je pořádně potrápil.

„Nešlo nám to a oba jsme byli jen krůček od toho, abychom se na to vykašlali. Ale vzájemně jsme se motivovali a kopali do zadku tak dlouho, než jsme ho dodělali - i přesto, že nám to fakt nešlo. Výsledek ale stojí za to. Studio bylo neskutečně nadšené a my máme další trailer v Hollywoodu,“ říká Eduard Jaworek.

Dvojice mladých autorů soupeří s desítkami, někdy i stovkami jiných skladatelů, kteří dostanou stejné zadání a snaží se vymyslet to nejlepší, co dokážou.

„Ta zdánlivě jednoduchá část je se do Hollywoodu dostat a začít pracovat pro trailerové agentury. Ta značně složitější je být lepší než všichni ostatní a hudbu v tom traileru opravdu mít,“ uzavírá.