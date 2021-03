Dlouhou dobu jste působil v kapele Support Lesbiens. Jak vzpomínáte na tuto životní etapu a skončila definitivně vaše spolupráce? Zdroj: archiv Tomáše Nováka

Se Support Lesbiens jsem hrál osm let a pro mě to byla obrovská škola. Byla to moje první profesionální kapela, která mě naučila disciplíně. Často jsme si dělali legraci, že jsme jako na vojně, ale tak to bylo. Vše bylo naplánované, od časů příjezdů na zvukovou zkoušku, až po technické věci. Pro mě obrovská zkušenost. S kluky se stýkám stále a uvidíme, třeba si zase někdy zahrajeme. To ukáže čas. S Yardou Helešicem (ex-kytarista Support Lesbiens) spolupracuji na mém projektu. Oba singly jsem s ním natáčel v Barrandov Sound Music Studiu a momentálně s ním budu spolupracovat na mém dalším novém singlu s názvem Křídla.

Nedávno jste vydal nový singl. Mohl byste skladbu přiblížit? Jak vznikala, a kdo je autorem?

Hudbu si vždy skládám sám, takže je to moje autorská píseň. Mám doma takové malé studio, kde si svoje věci nahrávám. S textem jsem oslovil svého kamaráda Daniela Dyka. Pro mě má ten text hodně hlubokou myšlenku, ale v zásadě je o tom, abychom se zamysleli a začali chovat tak, jak bychom měli. Víc bych to nechtěl rozvádět, když se nějak chováme, tak se nám vrací, co si zasloužíme. Je tam vše, od přírody, vztahů, pokory. Každý si tam může najít to svoje. Je potřeba o těch věcech aspoň přemýšlet.

Současná situace umělcům nepřeje. Přesto se zeptám: Jaké máte v hudební branži plány?

Plány? :-) Můj největší plán je, abych mohl lidi bavit, rozdávat radost, vytvářet emoce. Když se lidem líbí to, co děláte, tak to je to nejlepší, co si můžete přát. Bylo by moc fajn, abychom zase mohli lidem na živých koncertech dávat energii, kterou, si myslím, budou moc potřebovat. Živé hrání chybí opravdu hodně. Snad už brzy budeme moci zase živě hrát. Jak už jsem zmínil, v brzké době budu točit nový singl s názvem Křídla. Už se fakt moc těším do studia. Chystám vydání maxi singlu a posléze i celého CD.

Doma jsem odkoukal naprosto vše

Kdy jste začal hrát na bicí, a kde jste se naučil tak dobře zpívat? Byl pro vás inspirací váš tatínek, zpěvák Pavel Novák?

Na bicí jsem začal hrát ve třinácti a ve čtrnácti jsem se dostal na konzervatoř v Ostravě. Později jsem soukromě studoval u profesora Miloše Veselého, který mi dal naprosto nejvíc, co se týká bubnů. Samozřejmě - doma jsem odkoukával naprosto vše, co se muziky týkalo. Otec měl zkušebnu přímo v domě, takže jsem chodil na zkoušky. Pro mě jako dítě to byla velká inspirace. Hned jsem chtěl být slavný (úsměv). Krásně zpívám? Tak to děkuji. Zpívalo se u nás hodně i na škole, ale naplno jsem začal asi před třemi lety. A samozřejmě jsem dostal do vínku něco po tátovi, ale jak táta říkal, cvičit, cvičit, cvičit. Hlasivky jsou sval a je potřeba zpívat co nejvíce. Táta měl i čtyři koncerty za den. Byl to génius.

Vedl vás otec k hudbě od malička, nebo jako nejmladší ze tří sourozenců jste měl trochu volnější režim?

Volnější režim? Spíše naopak. Jediný jsem absolvoval hudební školu a tam jsem měl kromě bubnů a klavíru hodně jiných předmětů. Myslím si, že táta měl metr na každého z nás stejný. Péroval nás od malička, a to doslova. Teď vím, že to dělal dobře. Byl velký perfekcionista a profesionál. Pavel Novák byl jen jeden.

Otrava Bečvy mě hodně zasáhla

Dlouhodobě žijete v Praze, ale jak vzpomínáte na dětství strávené v rodném Přerově? Sledujete dodnes dění ve městě? Je něco, co vás tu v poslední době v pozitivním nebo negativním smyslu zaujalo?

Z dětství si pamatuji, že jsem se jako malé dítě koupal v Bečvě, což by teď asi nešlo, když nám tam zřejmě vypouštějí jedy, že? Dokonce jsem z Bečvy i pil a ještě žiju (úsměv). Otrava Bečvy mě tedy zasáhla hodně, a pokud to někdo způsobil, měl by nést odpovědnost. Jinak - Přerov se dost změnil, je tu spousta nových staveb, opravené mosty… Je takový čistší a hezčí, mi připadá. Hezky třeba upravili park Michalov, kde jsme si v dětství často hrávali. Protože do Přerova jezdím velice málo kvůli nedostatku času, tak ty změny vnímám asi více.

Po úmrtí vašeho otce to chvíli vypadalo, že vstoupíte do rodinného projektu a stanete se součástí kapely Pavel Novák & Family, kterou vede váš bratr Pavel Novák mladší. Tato spolupráce však velmi brzy skončila. Proč k tomu došlo?

Nezlobte se, tohle komentovat opravdu nechci. Jsou lidé, kteří vědí. A ať si každý udělá obrázek, jaký chce.

Váš otec byl člověk, který se i přes své všestranné nadání nikdy nechoval povýšeně, jak jsem měla možnost během rozhovorů s ním zjistit. Dodnes si vzpomínám na jeho slova o rodině, která pro něj mnoho znamenala. Máte stejně nastavené hodnoty?

Ano, dost podobně. Každý z nás je jedinec a celý život ho formují různé zkušenosti, nikdy to není úplně stejně, ale v zásadě ano. Dost zásadní je pokora, ale ta chybí spoustě lidem. Dlouho jsem tohle slovo nebral za své. Je potřeba se pokoře naučit a život to umí (úsměv).

Jakou písničku svého táty, který by mimochodem právě 10. března oslavil 77 let, máte nejraději a proč?

Moje odpověď je naprosto jasná – je to píseň Morava, a to proto, že je napsaná opravdu z lásky ke svému rodnému kraji a táta Moravu opravdu miloval. Jak říkal: Haná, to je placka, ale krásná.

Autorka: Dagmar Rozkošná