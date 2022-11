Jako bubeníka vás posluchači znají z různých hudebních projektů - například z působení s kapelou Support Lesbiens. Máte před prvním vlastním koncertem v rodném Přerově trému? A kdy jste ve městě naposledy vystupoval?

Bylo to na posledním vánočním koncertě s tátou, což si myslím, že mohlo být někdy v roce 2008. Svůj vlastní koncert mám dnes ale v Přerově poprvé. A jestli jsem nervózní? Já jsem vždycky nervózní a myslím si, že ten, kdo říká, že trému nemá, tak lže. Dříve jsem ale býval větší trémista.

Jak se těšíte na přerovské publikum?

Já jsem se na tento koncert strašně těšil. Mám rád Moravu, protože jsem se tady narodil a vyrůstal. Později jsem se ale odstěhoval do Prahy za prací a muzikou. Těším se na lidi, na jejich reakce. Hlavně doufám, že je budu bavit, a že nebudou zklamaní, protože já chci dělat svoje věci a nechci nikoho nahrazovat - ani tátu, ani bratra. Chci dělat svoje písničky, jít vlastní muzikantskou cestou. Budu zpívat věci z vlastní tvorby, ale zazní i některé tátovy hity - vybral jsem Moravu a Nádhernou. To jsou písničky, které mi sedí. Jsou věci, které mi nesedí, a ty zpívat opravdu nechci, a nikdo mě k tomu nedonutí.

V jakém složení kapela hraje?

Na bicí hraje Dan Dyk, jeho bratrem je Viktor Dyk a bratrancem Vojta. Ostatní muzikanti působí v různých kapelách - na kytaru hraje Vít Heřman, na basu Michal Voldan a na klávesy Viktor Macák.

Dali jsme se nějak dohromady a funguje to. Jsem sice duší bigbíťák, ale když skládám písničky, tak se do toho snažím dávat emoce a vznikají spíše romantické balady. Zazní i dvě písničky od kapely Support Lesbiens, které byly přeloženy do češtiny. Čeština je totiž krásný jazyk a táta mi vždycky říkával - proč nezpíváte v češtině? A měl pravdu.

Když už jste zmínil svého otce, co vám předal do života?

Vzpomínám dost často na jeho moudra a rady, která se nám snažil předat, a já si v té době říkal, že vůbec nemá pravdu. Teď ale s odstupem času přicházím na to, že všechno pravda byla. Táta strašně chtěl, abychom sportovali. Sourozenci plavali, já hrál hokej, a k tomu jsme hráli na piano. Sport a muzika - to byly dvě věci, na kterých trval. Jít na konzervatoř, to byla také jeho volba, ne moje. S muzikou jsem byl prorostlý už od dětství. Táta měl zkušebnu doma ve sklepě a já to všechno vnímal už jako malé dítě. Muzikanty, světla, aparaturu…Táta byl hodně důsledný. A já jsem mu za to dnes strašně vděčný. Zjišťuji, že jsem v tomhle úplně stejný jako on.

Můžete prozradit, jaká byla vaše životní dráha?

Po konzervatoři jsem si vzal batůžek a říkám: „Tak ahoj. Já jedu.“ Táta na to: „Hochu, ty se vrátíš.“ A já jsem se fakt nevrátil. Přijel jsem až ve chvíli, kdy na tom táta nebyl zdravotně dobře. Vyzkoušel jsem různé profese - aranžoval výlohy pro Coca colu, vyráběl ptáčky z hlíny na Karlův most, vařil jsem i škrob v prádelně - a do toho hrál. Bylo toho hodně. Když vedete muzikantský život a složenky se neptají, berete všechno. Tedy, skoro všechno (smích).

Vystudoval jste konzervatoř, hru na bicí. Cítíte se být více bubeníkem nebo zpěvákem?

To je strašně těžká otázka. Dříve jsem se jako zpěvák moc necítil. A jak to vlastně vzniklo? Složil jsem první věc a začalo mě to strašně bavit. Dnes bych řekl, že nejsem víc ani bubeník, ani zpěvák. Jsem prostě muzikant.

Štědrodenní koncerty?

Přerované jsou s rodinou Novákových úzce spjati. Zpívají vaše písničky, sledují vaše životy. Váš otec i bratr tu mají stále spoustu fanoušků. Jak vás zasáhl nedávný odchod vašeho bratra Pavla?

Nerad o tom mluvím. Ať byly mezi námi vztahy jakékoliv. Byl to bratr. To, že odešel, z toho mi není vůbec dobře. Rozebírat ale, co mezi námi bylo, už nemá cenu.

Nepřemýšlel jste o tom, že byste převzal tradici koncertů na Štědrý den?

Nebráním se ničemu, ale rozhodně bych nechtěl nikoho nahrazovat. Ten koncert dělal táta, a tak to mělo být. Rád bych třeba přijel jako host, ale to vše záleží na pořadatelích. Je to stejné, jako když se mě lidé ptají, jestli budu pokračovat v dětských pořadech. Dnes už mám svoji práci, která mě hodně baví. Učím hudebku a tělocvik na Základní škole v Brandýsku u Kladna, stejně jako kdysi táta. Byla to obrovská náhoda. Když byl covid, zavolala mi moje kamarádka, jestli nechci učit. Protože mám pedagogické minimum, začal jsem o tom přemýšlet. Už když jsem dělal rok dětské pořady s tátou, zjistil jsem, že mě práce s dětmi baví.

V příštím roce oslavíte padesátiny, plánujete nějaké významné životní kroky?

To se všechno uvidí. Je pravda, že jsem se trochu zklidnil. Prošel jsem si bouřlivým muzikantským životem, vystřídal několik kapel. To už je za mnou. Mám novou přítelkyni, práci, která mě baví, přestěhoval jsem se do Brandýsku…

Váš koncert v klubu Teplo byl beznadějně vyprodaný. Budete se do Přerova vracet častěji?

Jsem moc vděčný, že mě Klub Dlažka v čele s Jardou Biolkem oslovil. Koncert byl naplánovaný už tři čtvrtě roku dopředu.

Adventní čas se pomalu blíží. Jak strávíte letošní Vánoce?

Vánoce strávím doma se svou přítelkyní. Určitě budeme udržovat vánoční tradice a zazpíváme si koledy. Na Vánoce dělám vždycky rybí polévku, se kterou si vyloženě vyhraji. Příprava zabere několik hodin. Podobnou polévku dělala i moje babička i mamka, která do ní dávala nudle, ty já ale nedávám.

Chtěl bych touto cestou popřát nám všem krásný adventní čas, radostné Vánoce a do Nového roku hlavně lásku, pohodu a mnoho štěstí.