Tolik lidí v kině? Naposledy na Titanicu. Kazma vtrhl i do přerovské Hvězdy

Fronty na popcorn, davy u vstupu do sálu, občasný zmatek, když si chce někdo sednout na své místo, a to už je obsazené. „Kdyby bylo nejhůře, máme tu ještě lavice z protiatomového krytu, nebo si lidi můžou sednout třeba na schody,“ směje se Tereza Jankujová, která ve čtvrtek večer kontroluje lístky u vstupu do sálu přerovského kina Hvězda.

Dlouho očekávaný Kazmův film Onemanshow: The Movie vtrhl i do přerovského kina Hvězda. Na půlnoční představení přišlo tři sta lidí, ve čtvrtek večer byl sál kina vyprodaný do posledního místa. Kvůli dlouhým frontám se začalo promítat o něco později. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová