Vlastní fitness centrum, zázemí pro hráče a jejich regeneraci, stravovací prostory, čtyři obytné pokoje s vlastní koupelnou, šatny či kanceláře. Dvoupatrová stavba, ze které je prosklenou stěnou také vidět přímo do haly, vyrostla díky dotacím z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (30 milionů), Olomouckého kraje (8 milionů) a Statutárního města Přerov (8 milionů). Ze svého pak tenisový klub přispěl částkou 600 tisíc korun.

„My za to strašně děkujeme. Já věřím, že nové zázemí přispěje nejen k výsledkům našich tenistů. Ti tady mnohdy tráví celý den, potřebují se někdy také připravovat do školy a tak dále,“ uvedla manažerka TK Precheza Přerov Daniela Huťková.

CHYBÍ VYBAVENÍ A CENTRÁLNÍ KURT

Výstavba tenisové haly musela být kvůli financování rozdělena do čtyř etap. Tou první byla samotná hala se třemi kurty za 42 milionů, druhou pak právě dvoupatrová přístavba se zázemím. Díky třetí etapě se nová stavba dočká potřebného vybavení. Na závěr se pak má vedle haly vrátit venkovní centrální kurt.

„Už zpracováváme projekt. Máme představu, aby tam byla tribuna i tartanová dráha pro přípravu našich hráčů. Teď budeme žádat na ministerstvu školství o další dotaci. Plány máme a jsem ráda, že dvě a půl etapy máme za sebou,“ doplnila Daniela Huťková.

Nová tenisová hala v Přerově byla tématem dlouhou dobu před zahájením stavby. Tenisový klub se o nemovitosti včetně „staré“ haly (dnes nedaleká sportovní hala TJ Spartak Přerov) deset let soudil se Spartakem Přerov. Spor definitivně prohrál v roce 2009.

„Bereme to tak, že to bylo strašně nemorální. Proto jsme se rozhodli, že si postavíme vlastní tenisovou halu. V roce 2011 jsme poprvé žádali na ministerstvu školství o dotace. Podařilo se nám to až naposedmé v roce 2018,“ přiblížila manažerka TK Precheza.

Maximální výše dotace ale tehdy byla dvacet milionů, proto se klub rozhodl výstavbu rozdělit do čtyř zmíněných etap.

V současné době koronavirové pandemie smí dle vládních nařízení v nové hale trénovat pouze hráči reprezentující Českou republiku.