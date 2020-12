I když schválení materiálu předcházela dlouhá debata a zazněly i výhrady, dotace nakonec prošla. U zastupitelů převážil zájem podpořit mladé talentované sportovce.

„Jsme těsně před dokončením nové tenisové haly a jejího zázemí. Jako první byla postavena nová hala, ve druhé etapě pak vzniklo zázemí pro sportovce a trenéry. Součástí je fitcentrum, šatny pro hráče, prostory pro regeneraci, masérna, hráčská místnost, ale i zázemí pro trenéry a klubovna se zázemím pro velké turnaje,“ shrnula manažerka TK Precheza Přerov Daniela Huťková.

V prvním patře jsou dvě tribuny, každá pro osm desítek diváků, z přístavby je navíc přes prosklenou stěnu vidět do haly.

„Stavbu musíme dokončit do konce roku, máme na to tedy zhruba měsíc. Pokud bychom nezajistili financování, hrozilo by, že bychom museli vracet dotaci. Podařilo se nám získat příspěvek 30 milionů korun z ministerstva školství, 8 milionů poskytl i kraj. Pomoci města si v této nelehké době vážíme,“ dodala.