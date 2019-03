Na albu, které rodačka z Chebu vydala po deseti letech od předchozího, nabízí patnáct písní. Interpretka na albu spojila síly s Golden Big Bandem Prague, kapelníka Petra Soviče.

Většina z písní na albu jsou hity z předchozích let laděné do swingu, jako např. Pink, Tornero nebo Proč mě nikdo nemá rád. Novinkou je písnička s názvem Abych byla IN, z ruky Patricie Fuxové.

„Při skladbě repertoáru jsem měla pocit, že se musím v rámci lehce nostalgické nálady ohlédnout až k samým začátkům, k následnému dlouhému období mé pěvecké kariéry, ale zároveň s očekáváním věcí příštích přijít i s něčím novým. Takže jsem začala u skupiny Laura a její tygři, která se stala mým pěveckým ‘odrazovým můstkem‘,“ řekla pro Deník už dříve Ilona Csáková.

autor: David Talla