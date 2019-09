Na jedné z fotografií je i zpěvák Pavel Novák, který před deseti lety podlehl zákeřné rakovině.

Slavnostní vernisáže se kromě známého fotografa Jindřicha Štreita a zpěváka Pavla Nováka ml., který výstavu uspořádal u příležitosti desátého výročí úmrtí svého otce, zúčastnil také primář urologie Fakultní nemocnice v Olomouci Vladimír Študent. Podle něj u nás přibude každý rok až 75 tisíc mužů s onemocněním prostaty.

„Loni jsem při pravidelné kontrole zjistil, že moje výsledky nejsou úplně ideální a prožíval složité období. Když jsem se už smířil s operací a šel před odletem do Austrálie znovu na krevní testy, došlo k překvapivému obratu - vše bylo v pořádku. Potvrdilo se mi, že pokud se i ke složitým okamžikům postavíme čelem, dáváme nemocem najevo, že u nás nemají místo, a když se o to pokusí, nebudou to mít jednoduché,“ shrnul své vlastní zkušenosti zpěvák Pavel Novák.

Po vyšetřeních prostaty, biopsii a magnetické rezonanci se prý rozhodl, že chce výstavu Tichá nemoc ukázat lidem.

„Ukázat, že i jednoduché vyšetření může zachránit život. S věkem totiž roste procento výskytu onemocnění. Můj otec vyšetření odkládal a dnes mohu říci, že ho to stálo život nebo velkou část, kterou tady ještě mohl být,“ dodal.

Problémy s prostatou dnes mají podle odborníků i mladí muži mezi třiceti až čtyřiceti lety. Na jejich onemocnění se přitom často přijde zcela náhodou, když se dostaví na vyšetření kvůli početí. Právě prevence je ale tím nejdůležitějším - pro úspěšnost léčby je totiž zásadní nemoc včas odhalit.

Výstava Tichá nemoc potrvá až do 20. října, kdy se v Městském domě v Přerově uskuteční vzpomínkové koncerty na zpěváka Pavla Nováka. Ten podlehl po několikaletém boji zákeřné rakovině 11. února 2009.