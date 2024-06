Městský dům v Přerově v obležení policistů, neprodyšně uzavřené okolí, těžkooděnci, kteří se snaží zneškodnit střelce. Zraněné studenty vynášejí hlídky do předsálí, aby je mohli ošetřit lékaři záchranky. Naštěstí jen jako.

Přerov, cvičení, aktivní střelec | Video: Petra Poláková - Uvírová

Přerovští policisté si v úterý dopoledne vyzkoušeli nácvik zásahu proti aktivnímu střelci, do něhož se zapojily všechny složky Integrovaného záchranného systému. Nejen zasahující policisté, ale i lékaři záchranky, se o tom, že se jedná pouze o cvičení, dozvěděli až na místě.

„Je důležité, abychom se na podobnou situaci připravili v reálném prostředí, například v centru města. Jedině tak můžeme prověřit celý systém, jeho fungování a vyvarovat se chyb,“ nastínil ředitel přerovského územního odboru policie Martin Crha. Podle něj případy v nedávné minulosti ukázaly, jak důležité je, aby pomoc lidem, které ohrožuje nebezpečný střelec, přišla včas. „Ať už to byla tragická střelba v Uherském Brodu nebo na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze,“ řekl.

Policisté nacvičovali nejen samotný zásah proti dvěma aktivním střelcům, kteří v sále Městského domu ohrožovali skupinu mladých lidí, ale prověřovali také koordinaci dalších složek IZS.

„Není to jen o eliminaci střelce, ale i o evakuaci osob, uzavření ulic a vyrozumění obyvatel. Cvičení ve vojenském prostoru nemůže nikdy nasimulovat reálnou situaci. Vybrali jsme proto Městský dům, i když chápeme, že se to některým občanům nemusí líbit a znamená to určité omezení,“ zmínil ředitel.

Takto probíhal zásah v Městském domě. Podívejte se:

Zasahující jednotky pracovaly s prvotní informací o tom, že se ve velkém sále Městského domu pohybují dva střelci. „Na místě měli být minimálně dva mrtví a další lidé měli utrpět zranění. V prvopočátku policisté zajišťují eliminaci aktivního útočníka, teprve po jeho zneškodnění se rozjíždí záchranné a likvidační práce - to znamená poskytování pomoci zraněným a evakuace osob,“ vylíčil.

Policisté ze sálu postupně vynášeli zraněné - někteří byli na nosítkách transportováni do sanitky, jiní čekali na ošetření v předsálí. Jednou z figurantek byla i studentka holešovské policejní školy Simona Poláková. „Zkoušela jsem se vžít do této situace a není to nejlepší pocit,“ svěřila se. „Dostal jsem první pomoc a čekám na odvoz sanitkou. Zákrok policie ale proběhl profesionálně,“ zhodnotil jiný z figurantů Tomáš Galousek.

Překvapení i pro lékaře

O tom, že se jedná o cvičení, nevěděli těsně před akcí ani lékaři záchranky. „Máme ošetřit pět zraněných, z toho tři vážně a dva středně těžce. Některé transportuje letecká záchranka, jiné odvážíme sanitkou,“ přiblížil Jiří Babuščák, lékař záchranky. „Podobnou zkušenost z hromadného neštěstí jsme zažili i v reálu, i když dopady naštěstí nebyly tak vážné. Před lety jsme při železniční nehodě v Přerově ošetřovali asi patnáct zraněných,“ poznamenal.

Podle primátora města Petra Vrány jsou podobná cvičení důležitá. „Předpokládám, že všichni občané chtějí, aby policie a složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje byly perfektně připraveny na všechny situace, které mohou nastat. To, že ozbrojený útok ve školách, v různých institucích či na veřejných prostranstvích je reálnou hrozbou, nám bohužel potvrdilo i řádění střelce loni v prosinci na Karlově univerzitě v Praze,“ shrnul přerovský primátor.

Celá akce se připravovala v utajení. „O tom, že se nejedná o skutečný ostrý zásah proti ozbrojenému útočníkovi, bylo předem informováno jen několik osob. Že se jedná o cvičení, nevěděli ani naši zaměstnanci,“ doplnil ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.