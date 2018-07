Těžba kamene ve Veselíčku? Přibližně do konce září

Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách Pracovník v provozu prádelny. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Požadavky:, Praxe 2 roky v oboru výhodou, znalost Aj na komunikativní úrovni výhodou, bezúhonnost, dobrá fyzická kondice podmínkou., , Zájemci se mohou hlásit od 19.7.2018 u paní Indrákové:, - zasláním životopisu (CV) na email: indrakova@mycleanup.cz;, - telefonicky na čísle 728 045 494;, - osobně na adrese místa výkonu práce vždy ve čtvrtek od 8,00 do 9,00 hod., , Místo výkonu práce: Plynárenská 628, 753 01 Hranice. Pracoviště: Clean up s.r.o., Plynárenská, č.p. 628, 753 01 Hranice 1. Informace: Bohdana Indráková, +420 728 045 494.

Obchod - Obchod Obchodní referent 18 000 Kč

Obchodní referenti Referent zákaznického oddělení. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástup možný IHNED., , Náplň práce:, technické vyjasňování nabídek pro tuzemské i zahraniční odběratele; zpravování nabídek, objednávek, kupních smluv, výrobních příkazů, fakturace; odpovědnost za zabezpečení inkasa pohledávek; vyhledávání nových zákazníků; správa zákazníků v CRM systému; odpovědnost za přidělené projekty, , Požadujeme:, vzdělání SŠ s maturitou; znalost AJ – aktivní komunikace; uživatelská znalost práce na PC (MS Office); řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič; , , Nabízíme: , mzdu podle praxe a dovedností; práci ve stabilní strojírenské firmě s tradicí; 5 týdnů dovolené; stravenky; příspěvek na sportovní a kulturní akce, další zaměstnanecké benefity, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu na e-mail: jurikova@pohony.cz , , Údaje poskytnuté společnosti PSP Pohony a.s. budou použity výhradně pro výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici, a to po dobu výběrového řízení, nejdéle však 3 měsíce od jejich zaslání. Uchazeč o zaměstnání může kdykoliv požádat společnost PSP Pohony a.s. o smazání nebo opravu osobních údajů.. Pracoviště: Psp pohony a.s., Kojetínská, č.p. 3148, 750 02 Přerov 2. Informace: Anna Juříková, +420 581 808 700.