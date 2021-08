Kabinet minulý týden ve čtvrtek rozhodl, že preventivní testy budou mít od září hrazené z prostředků zdravotního pojištění pouze osoby do 18 let, lidé mezi první a druhou dávkou očkování a pak ti, kteří budou mít od lékaře potvrzenou kontraindikaci očkování. V pondělí 23. srpna rozhodnutí změnil a zpoplatnění testů odložil.

"Očkování je jasná volba"

„Jdu si pro druhou dávku, ale kdybych první neměl, určitě bych se po rozhodnutí, že se testy nebudou proplácet, nechal naočkovat. Od září bych se musel každý týden testovat, což by mi zatížilo peněženku. Očkování je jasná volba,“ reagoval například pan David, který v pondělí před 11. hodinou čekal ve frontě na otevření očkovacího místa v Šantovce.

„Pro očkování jsem se rozhodla už dříve a naplánovala si ho na teď. Maminka a sestra se však definitivně rozhodly teprve v minulém týdnu, když oznámili, že se testy budou platit. Nakonec se naočkují,“ sdělila Olomouckému deníku slečna Lucie, která rovněž čekala ve frontě na vakcínu.

Podle krajské koordinátorky očkování Jarmily Kohoutová se počty zájemců o očkování v Olomouckém kraji významně nezvýšily poté, co vláda oznámila konec proplácení testování na koronavirus.

„Zatím nic takového neregistrujeme. Když vynecháme druhé dávky, tak v Šantovce jsme měli od 18. do 20. srpna denně v průměru 130 osob na první dávku Pfizeru nebo na Johnsona. To není žádný velký počet. V sobotu bylo 264 aplikací, ale z toho 152 prvních dávek Comirnaty anebo Johnsona. V neděli bylo prvních dávek 123. Na očkovacím místě ve FN je to podobné, taky zde nepozorujeme nárůst očkování. Uvidíme, jak to bude vypadat v následujících dnech,“ hodnotila v pondělí v poledne Jarmila Kohoutová.

Odpoledne vláda své čtvrteční rozhodnutí změnila a odložila zrušení úhrady preventivních testů na Covid-19. Jak uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, důvodem je zhoršující se epidemická situace v některých okolních státech.

Načasování zpoplatnění testů kritizovala opozice i odborníci. Vhodnější by byl podle expertů pozdější termín, aby před případnou podzimní vlnou byla virová nálož v populaci pokud možno co nejnižší.

Zájem o testování neopadl

Zájem o testování proti koronaviru je v krajském městě stále velký. Například Fakultní nemocnice Olomouc v pondělí odpoledne neměla na PCR testy stěrem z nosohltanu na nejbližší dny volný termín. Na víkend nabízel rezervační systém desítky volných míst.

Naopak na PCR testy ze slin bylo v pondělí po poledni ve FN volno ještě na týž den a ke konci týdne pak systém nabídl i přes 200 termínu denně.

Očkování proti Covidu-19 má v Olomouckém kraji doposud ukončeno zhruba 303 tisíc lidí, což je přes 54 procent. Populace, která se může očkovat proti Covidu-19, zahrnuje v Olomouckém kraji na 560 tisíc obyvatel.

Zájem o vakcíny je v posledních týdnech setrvalý.

„V Olomouci, ale i v celém kraji. Očkovací místa hlásí, že termíny na aplikaci nabízí do dvou třech dní,“ sdělila koordinátorka Jarmila Kohoutová.

V minulém týdnu bylo v pracovní dny vykázáno celkem od 2 200 do 2 650 dávek, v předchozím pak podle údajů Ministerstva zdravotnictví ČR to bylo v Olomouckém kraji od 2 200 do 3 100.

Olomoucký kraj plánuje další výjezdy mobilního očkovacího týmu. První se uskutečnil v minulém týdnu v Hanušovicích, kde dostalo vakcínu 80 lidí.

„Bylo to velice úspěšné. Nyní ladíme další termíny. Čekáme na zpětnou vazbu oslovených obcí, jaký by zde byl zájem o vakcinaci, aby výjezd měl smysl,“ uvedla koordinátorka.