Na testování byla škola dobře připravená, přestože času na zajištění náročné logistiky nebylo moc. Ve třídách vypomáhali i kolegové z jiných ročníků, asistentky pedagoga nebo vychovatelky ze školní družiny.

„Učitelky si děti vyzvednou u vchodu, rozdělí je do menších skupinek a zavedou do tříd. Na testování je pohromadě maximálně deset dětí,“ přiblížila zástupkyně ředitele školy Zdeňka Taberyová.

Podle ní si antigenní testy vyzkoušeli hned po příchodu do budovy všichni pedagogové. Pozitivní test neměl nikdo z učitelů, navíc už má za sebou část sboru očkování.

„Není to nic náročného, je to jednoduché a šetrné. Když budou děti potřebovat s čímkoliv pomoci, pedagogický personál je ochoten jim poradit. Jediným problémem byly chybějící stojánky, ale s tím zápasí celá Morava, takže jsme si podstavce vyrobili z kelímků a svůj účel to splní,“ řekla.

Větší odpor k testování ze strany rodičů škola nezaznamenala, ozývali se pouze jednotlivci - a to z různých, často i zdravotních důvodů.

„Tito rodiče se domluvili s pedagogy na individuálním způsobu výuky,“ poznamenala. Vedení školy také umožnilo přítomnost rodičů, kteří o to projevili zájem, u testování dětí v samostatných učebnách.

Kolektiv je určitě lepší

Většina rodičů ale nechala zajištění testů na třídním učiteli.

„S malým dovnitř nepůjdu a nechám to na něm, protože si myslím, že když se otestuje sám, bude to pro něj lepší. Jsem ráda, že jde do školy - přece jen - paní učitelka je paní učitelka,“ shrnula své pocity maminka druháka Ilona Pochylová.

Návrat dětí do školních lavic uvítala i Lucie Buksová, jejíž syn navštěvuje první třídu.

„Určitě je to dobře, jen si myslím, že měli děti ušetřit toho testování, protože používané testy mají minimální citlivost a nejsou tak moc průkazné. Hodně jsme přemýšleli o tom, jestli má syn do třídy nastoupit, ale nakonec jsem si řekla, že být v kolektivu je pro něj určitě lepší,“ řekla. I ona ale nechá testování na učitelích.

Podle učitele Kamila Kopřivy dětem návrat do škol jedině prospěje.

„My bychom distanční výuku asi do konce školního roku nějak zvládli, ale děti už se potřebují vrátit do tříd. V poslední době nám připadalo, jako by se u nich trochu ztrácela motivace. Navíc se obávám toho, že čím déle budou děti doma, tím více se budou zvětšovat rozdíly mezi nimi,“ uzavřel.