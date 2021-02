Je chystaný návrat žáků devátých tříd a studentů maturitních ročníků do škol bezpečný? A jak bude probíhat testování dětí na covid-19? Tyto otázky si teď kladou ředitelé základních a středních škol v Přerově. Mnozí jsou pro, aby se žáci testovali doma a do školy přišli s negativním výsledkem v ruce. Zajistit bezpečné testování je prý zejména na velkých školách problém.

Roušky ve třídách. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jitka Davidová

„Pokud by mělo testování probíhat přímo na škole, nedovedu si představit, jak bychom zajistili stan a personál, který by testy prováděl. Máme 230 maturantů, a to už je masa lidí. Zřejmě by se testovalo celé dopoledne,“ hodnotí ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Romana Studýnková.