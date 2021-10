Kolik za testy? Zájem o očkování v kraji roste, hygiena chystá kontroly

Odpůrci očkování si připlatí. Hrazení preventivního vyšetření na Covid-19 ze zdravotního pojištění končí a zároveň se kvůli zhoršující se epidemické situaci zkrátí doba platnosti těchto testů, které slouží jako vstupenka na bazén, do posilovny či do divadla. Taky do restaurací a barů, kde od 1. listopadu už nebudou smět obsloužit hosta, který neprokáže bezinfekčnost a neukáže vrchnímu platný certifikát.

Odběr vzorku pro test na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Neočkovaným se aktivity, tedy i pivo v oblíbeném podniku, citelně prodraží. Hygienici vzkazují, že chystají kontroly. Probíhat budou napříč Olomouckým krajem. Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci schválila vláda v minulém týdnu nová opatření. Od 1. listopadu mění platnost PCR testů ze 7 dní na 72 hodin, u antigenních testů pak ze 72 hodin na 24. „Nadále bude v dosavadní frekvenci testování – 1x týdně antigenní a 2x měsíčně PCR test – hrazeno pouze osobám do 18 let, rozočkovaným osobám po první dávce vakcíny proti Covid-19 a dále těm, kteří se nemohou očkovat z důvodu kontraindikací,“ zdůraznil mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR Daniel Köppl. Covid v kraji "přitvrdil", přibylo lidí, kteří skončili v nemocnici Přečíst článek › Stovky korun Ceny PCR i antigenních testů jsou zastropované vládou. Na kolik přijdou? PCR test stojí 814 korun a antigenní 201 korun. Na testovacích místech v Olomouckém kraji se ceny pohybují na horní hranici. Nejlevněji lze antigenní test pořídit za 200 a PCR stěrem z nosohltanu či kloktací sadou za 810 korun. Například Fakultní nemocnice Olomouc nyní účtuje samoplátcům za vyšetření PCR metodou 814 korun a za antigenní test 201. Změny nechystá. „Částky by měly zůstat stejné, pokud případně nedojde k nějaké metodické změně v následujících dnech. Pouze plátcem bude místo zdravotní pojišťovny přímo testovaný,“ informoval mluvčí nemocnice Adam Fritscher. Kontroly hospod V restauracích, klubech, diskotékách a podobných provozech se nenaočkovaní, a lidé, kteří infekci neměli v posledních měsících, bez certifikátu z laboratoře neobejdou. Provozovatel by hosta neměl obsloužit, pokud neprokáže bezinfekčnost. Bude se to kontrolovat, protože by taky mohlo hrozit, že odborníci ztratí přehled o pohybu viru v populaci. „Krajská hygienická stanice v rámci svých i společných kontrol s Policií ČR využije všech možných dostupných kapacit zaměstnanců KHS Olomouckého kraje,“ vzkázala mluvčí KHS Markéta Koutná. Kolik pracovníků nasadí KHS na vymáhání dodržování těchto opatření, zatím hygiena neuvedla. „Přesná čísla nyní nelze sdělit, neboť nelze predikovat epidemiologickou situaci v termínech plánovaných kontrol a potřebu využití zaměstnanců naší organizace k trasování pozitivně testovaných osob. Kontroly však budou probíhat napříč Olomouckým krajem,“ uvedla. Kontroly certifikátů u piva? Žádný problém, pár vteřin, míní olomoucký hostinský Přečíst článek › Ekonomický tlak na vakcinaci Zpřísnění, zejména konec bezplatného testování, vede v posledních dnech k mírnému nárůstu počtu zájemců o očkování proti Covidu-19 v Olomouckém kraji. Zatímco uplynulou neděli si přišlo pro první dávku vakcíny 153 lidí, před týdnem to bylo 44 a před dvěma 7. V pátek oočkovali zdravotníci v kraji první dávkou 383 lidí, před týdnem to bylo 290 a v pátek 8. října pak 160. „Pozorujeme zvýšený zájem,“ potvrdila krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová. „Spojujeme to s koncem bezplatného testování. Ekonomickým tlakem,“ dodala. V Olomouckém kraji je proočkovanost zhruba 52 procent. Ve vztahu k části populace, kterou lze očkovat proti koronaviru, je to 65 procent. Olomoucký kraj nyní patří k regionům, kde se virus šíří nejrychleji. Incidenční číslo v pondělí poskočilo na 306 – celostátně je to 201. Především se jedná o Prostějovsko a Přerovsko, ale počty nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel stoupají i na Šumpersku a Olomoucku.