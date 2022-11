"Já když si něco vezmu do hlavy, tak do toho jdu a dělám to naplno," směje se Tereza Synková a dodává: "Už jsem letos absolvovala tři soutěže v bikiny fitness."

Sport sympaťačce žíjící v Prostějově nikdy nebyl cizí. "Rodiče mě vedli ke sportu odmalička. Dělala jsem gymnastiku, atletiku, volejbal, hrála i fotbal. Na fitness jsem se vrhla letos v lednu a protože jsem soutěživá, po půl roce přípravy s osobní trenérkou Kamilou Brzobohatou jsem se přihlásila na první závody," popisuje raketový start.

"Zatím jsem absolvovala tři soutěže. Dvakrát jsem skončila těsně před finálovou šestkou. Naposledy minulou neděli v Ostravě se mi konečně podařilo i finále. Skončila jsem sedmá, ale splnila jsem si svůj cíl!" říká Tereza.

Předvádění na molu potřebuje dávku odvahy.

"Musela jsem se hodně přemlouvat. Nejsem typ holky, která by se ráda vystavovala. Mnohem raději si zajdu zahrát fotbal nebo volejbal a nepotřebuji, abych měla široké publikum. Navíc jsem se sebou dlouho nic nedělala a byl to pro mě takový výstup z komfortní zóny," svěřila se se svými předzávodními pocity vyznavačka kolektivních sportů.

Fanynka Čechovic

Alkoholové dýchánky, řízky a klobásy nahradily krabičky. Dívka, která nikdy nezkazila žádnou legraci a patří do široké fotbalové party v Čechovicích, se musí krotit.

"Čechovická fotbalová parta je opravdu velká a umíme to tam rozjet. Z mého pohledu se jedná spíše o boj s vlastní hlavou než s tělem. Musela jsem úplně vyloučit alkohol a přitom si ráda posedím. Na fotbal chodím pořád, po něm si s klukama ráda posedím, ale nosím si sebou čtyři krabičky s jídlem a vůbec nepiju," popisuje svůj současný dril velká fanynka Sokola Čechovice s tím, že už je spíše roznašečem než konzumentem.

"Pivo i klobásu si ale dám ráda, ale ne ve finální přípravě na soutěže a i zkonzumované množství nedosáhne bývalých objemů. Vždycky jsem se smála těm heslům, že se dá bavit i bez alkoholu, ale dá se to opravdu vydržet, i když to není tak hektické…," směje se Tereza.

A jedním dechem zdůvodňuje: "Mám vlastní fotku z ledna, kdy jsem začala s přípravou, a když se podívám do zrcadla, je to sto a jedna. To je moje největší motivace."

"Příliš široký pas"

V dlouhé mimozávodní pauze zapracuje na širokém pasu.

"Zpětná vazba od porotců na všech závodech byla taková, že mám příliš široký pas. Takže do příštího podzimu máknu na celkovém zvětšení svalové hmoty, aby se mi pas opticky zúžil," prozrazuje Tereza další kroky v přípravě.

Zahajuje prý mimosoutěžní přípravu, takzvanou nabírací fázi.

"Mimo fitko se vrhnu pořádně na trávení času s rodinou a kamarády, které jsem teď měla tak nějak na druhé koleji. V příštím roce se chystám na trenérský kurz a kurz výživového poradce, takže se lidi kolem mě mají na co těšit," uzavírá cílevědomá bojovnice. Zdůrazňuje, že bez rodiny a přátel, kteří ji podporují ve všem, co si usmyslí, by se tak daleko nedostala.