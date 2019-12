Menší města jako Kojetín a Lipník už sportovní halu, která slouží i k jiným účelům, dávno mají. Bývalé okresní město Přerov ale nemá kde pořádat významnější závody či společenské a kulturní akce.

Takové jsou hlavní důvody, proč chtějí radní odkoupit tenisovou halu TJ Spartaku Přerov. Zastupitelé na svém pondělním jednání záměr podpořili, schvalování se ale neobešlo bez bouřlivé diskuse.

Tenisovou halu dnes využívá řada sportovních oddílů - trénují zde moderní gymnastky a házenkáři, slouží i tenistům.

Objekt však není v ideálním technickém stavu, a pokud halu město získá do svého majetku, rekonstrukci se nevyhne.

„Sportovní a kulturní halu si pro naše město přeji už řadu let. Je v zajímavé lokalitě, v okolí laguny a v blízkosti cyklostezky Bečva. Byl bych rád, kdybychom využili možnosti čerpat prostředky z národních zdrojů. Není nereálný odhad, že bychom získali dotační peníze, třeba i padesát procent na celý projekt,“ vysvětlil radní a poslanec Petr Vrána (ANO).

Upadlá umyvadla, staré šatny

Sportovní oddíl TJ Spartak Přerov, kterému hala patří, podle něj nemá dostatek financí na nákladnou rekonstrukci a do budoucna by musel opravy stejně řešit.

„Důležité teď je, jak o záměru rozhodne valná hromada TJ Spartak Přerov,“ poznamenal.

Podle posledního znaleckého posudku je hodnota objektu zhruba 23 milionů korun. S částkou na koupi haly už počítá i rozpočet města.

Ne všichni zastupitelé jsou ale myšlenkou na získání sportoviště nadšení.

Některým vadí, že se nachází v záplavové oblasti a v blízkosti řeky Bečvy, jiní by chtěli postavit novou halu na zelené louce.

Argumentem proti byl v diskusi i fakt, že město už vlastní několik zchátralých budov, které nemají využití - například bývalý hotel Strojař.

„Každý ví, v jakém stavu hala je - upadlá umyvadla, staré šatny. Jako rozumný návrh mi to nepřipadá. Černý Petr zůstane v rukou nás, zastupitelů, protože nevíme, kolik bude stát rekonstrukce,“ namítl třeba zastupitel Antonín Prachař (STAN).

Čtyřicet let stará hala

Postavit nové moderní zázemí pro sportovce navrhoval František Hrabina (Za prosperitu).

„Hala byla postavena před čtyřiceti lety a určitě nebylo počítáno se sporty jako je třeba florbal, které teď mezi mládeží frčí. Město má určitě lokality, kde by mohlo novou halu postavit,“ vyjádřil svůj názor.

Že by mělo město nejprve najít využití pro stávající zchátralé budovy, které vlastní, si myslí zastupitelka Helena Netopilová (SpPP). Upozornila tak na problém bývalého hotelu Strojař, který město odkoupilo za 42 milionů korun, a dál chátrá.

„Máme jiné strategické záměry - Strojař za 40 milionů, se kterým zřejmě nová koalice nechce hnout dál, i když lidé čekají na byty - jak senioři, tak tak i mladí,“ konstatovala.

Záměr chce vedení města ještě probrat se zástupci jednotlivých politických klubů napříč spektrem.

„U tak zásadního materiálu to považuji za důležité. Spousta zastupitelů nerozlišuje, co je záměr a co akt koupě. K ničemu se nezavazujeme, ale začneme konat, zhodnotíme technický stav nemovitosti, zjistíme, jak je hala využitá a rozpočet. Jde o to, abychom získali více informací,“ vysvětlil radní Petr Vrána.

Pro záměr na úplatný převod haly do majetku města nakonec zvedla ruku nadpoloviční většina přítomných zastupitelů.