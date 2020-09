„Delegáti valné hromady se dohodli, že nepřistoupí na navrhovanou cenu a podmínky převodu tenisové a sousední haly. Znalecký posudek ocenil hodnotu majetku na 23,8 milionů korun, ale my jsme s ohledem na dnešní složitou situaci poskytli slevu deset milionů. Město nám ale nabídlo zhruba 7 milionů, což valná hromada neschválila,“ informoval Jiří Pavelka, předseda TJ Spartak Přerov.

Spolek podle něj nemá na větší opravy nebo řešení nečekaných závad peníze.

„Jen náklady na likvidaci poslední havárie odpadních vod byly vyčísleny na tři čtvrtě milionu korun. V případě, že by došlo k další podobné události, bylo by to pro nás jen obtížně řešitelné,“ poznamenal.

Zvýší nájem?

Tréninky sportovních oddílů zůstanou v hale zachovány, ale Spartak bude zřejmě uvažovat o zvýšení nájemného.

„Musíme vytvářet rezervní fond, abychom zaplatili případné havárie a údržbu haly, a tak o této možnosti začneme jednat,“ vysvětlil.

Přerovští zastupitelé, kteří jednali o záměru na odkoupení haly už loni v prosinci, neměli na věc jednotný názor a schvalování předcházela bouřlivá debata. Některým vadilo, že se nachází v záplavové oblasti a poblíž řeky Bečvy, jiní navrhovali postavit novou halu na zelené louce.

Argumentem proti byl i fakt, že město už vlastní několik zchátralých budov, které nemají využití - například bývalý hotel Strojař. Záměr přesto prošel.

Zástupci radnice na zasedání zastupitelstva v říjnu zřejmě pouze oznámí výsledek jednání valné hromady, ale dál o odkoupení haly usilovat nebudou, protože je to pro ně už uzavřená kapitola.

„Valná hromada Spartaku oznámila své rozhodnutí, že cenu nabízenou městem Přerov neakceptuje - a tedy prodej neschválila. Částku zveřejňovat nebudeme i s ohledem na další eventuální obchodní jednání, které možná Spartak povede s dalšími zájemci,“ konstatovala mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Nová hala by se uživila

Halu dnes využívají k tréninkům florbalisté, moderní gymnastky, ale dříve sloužila i házenkářům z SK Žeravice, kteří dnes mají novou. Například zástupci přerovského florbalu jsou přesvědčeni o tom, že by se v Přerově nová sportovní hala uživila.

„Několik let se snažím prosazovat myšlenku, aby město - podobně jako Lipník - postavilo novou halu. Je tu spousta sportovců, kteří trénují po školách v nevyhovujících podmínkách. Jen na hale TJ Spartak můžeme hrát podle platných norem, protože splňuje požadované parametry,“ řekl manažer florbalového klubu FBC Přerov Michal Majer.

Podle něj ukazují zkušenosti z okolních měst, že sportovcům zázemí chybí.

„Například v Němčicích postavili halu a jezdí sem sportovat ze širokého okolí, kapacitně je využitá i ta v nedalekém Lipníku. Také v Prostějově se chystají stavět novou halu, přestože už jednu mají,“ zmínil.

Přerov by podle něj nové zastřešené sportoviště potřeboval, protože stávající hala už je v nevyhovujícím technickém stavu.

Také moderní gymnastky se bez zázemí, jaké poskytuje hala TJ Spartaku Přerov, neobejdou.

„Hala má vysoké stropy, které gymnastky potřebují při vyhazování náčiní - švihadel, obručí nebo stuh. Přivítali bychom nově opravené prostory, ale náhradu za stávající zázemí s námi nikdo neprojednal,“ řekla předsedkyně oddílu moderních gymnastek TJ Spartak Přerov Iva Otáhalová. Podle ní mají gymnastky 800 hodin tréninků za rok a halu využívají i na pořádání závodů.