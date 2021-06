„Cítím se tu velmi dobře a už jsem se do Přerova strašně moc těšila, protože jsem ten rok a půl tenis nehrála a samozřejmě, že je to znát. Každé ráno se probudím a buď cvičím, nebo jdu plavat. Pak mě čeká trénink, rychlé jídlo, pak další trénink a pozdní oběd. Jsem šťastná, protože se tady už léta setkáváme s přáteli, skvěle se bavíme a je tu naprostá pohoda,“ prozradila zpěvačka Helena Vondráčková, která i letos na tenisové akademii oslaví své narozeniny.

„Po návratu domů mě čekají vystoupení, a od září pak turné a osmadvacet koncertů,“ popsala své plány.

Pro zpěvačku Leonu Machálkovou je tenisový týden po dlouhé koronavirové pauze pohlazením po duši.

„Moc jsem se sem těšila, protože jsme tu naprosto šťastní. Po tom roce stop timu je to jako oáza klidu. Od července startují koncerty a jen v září jich mám dvanáct nebo třináct. Práce je tedy hodně a doufám, že v dalších měsících už nebudeme koncertovat jen na open air festivalech, ale konečně se začneme přesouvat i do sálů. Představa dalšího lockdownu je pro mě skutečně děsivá,“ přiznala Leona Machálková, která má nejbližší vystoupení na Přerovsku v srpnu, a to v Horní Moštěnici.

Slováček: Mám kolísavou formu

Tradičním účastníkem tenisového soustředění je také saxofonista Felix Slováček.

„Mám kolísavou tenisovou formu a vždy, když přijedu sem do Přerova, snažím se to kolísání nějak vyrovnat – někdy se to ale moc nedaří. Hrajeme už od pondělí a dnes je konečně trochu příjemné počasí. První den do nás totiž pralo slunce, takže jsme se docela zapotili,“ řekl Felix Slováček s tím, že jeho ambice na závěrečný turnaj Akuna cup nejsou nijak přehnané.

„Tenis se dá hrát do sta let a já nejsem žádný aspirant na Djokoviče, Federera nebo Nadala. Mám z toho radost a trošku se hýbu, a to je pro mě důležité,“ podotkl Felix Slováček.

Slovenský zpěvák a skladatel Vašo Patejdl se prý stále považuje za sportovce začátečníka, i když si v Přerově zdokonaluje tenisovou formu už nejméně podvacáté. „Jako každý rok mi to ani letos nejde, jsem takový věčný student,“ usmál se.

Stejně jako ostatní umělci se i on těší na živé hraní před publikem.

„Poslední koncert jsem měl někdy v září loňského roku. Teď se konečně dostaneme na pódia během turné Legendy Open Air tour 2021, kde zahraji spolu s Pal´om Hammelom, Jankem Lehotským a Beatou Dubasovou. Zazpíváme asi v patnácti amfiteátrech na Slovensku a začínáme už 4. července,“ dodal.

Týdenní tenisové soustředění v Přerově má pevně daný program. Na dvorcích u lávky U Tenisu probíhají od pondělí do pátku pravidelné dvoufázové tréninky pod vedením trenérů.

„V týdnu je vstup na dvorce zcela volný. Na závěr je pak naplánovaný již tradiční turnaj Akuna cup,“ doplnila Daniela Huťková, manažerka pořadatelského klubu TK Precheza.