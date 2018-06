Tělocvik byl pro Janu Novákovou noční můra

Ve školství pracuje Jana Nováková deset let a na Střední odborné škole v Hranicích vyučuje ekonomicky zaměřené předměty. Přestože nyní sedí na opačné straně katedry, na svá školní léta nezapomněla. Vysvědčení z první třídy má doma stále.

Vysvědčení z první třídy má pedagožka ze Střední odborné školy Hranice Jana Nováková stále doma.Foto: Deník / Liba Mátlová

„Z vysvědčení jsem byla vždycky nervozní a měla jsem strach, abych nezklamala svoje rodiče, dříve se na to hodně hledělo. V první třídě jsem dostala na pololetí velkou dvojku, takže jsem to brala až skoro tragicky, ale rodina mě opravdu podržela. Pak jsem to vypilovala a na konci roku už tam ty jedničky byly,“ zavzpomínala s úsměvem na školní léta pedagožka Jana Nováková.

Na základní škole ji bavil český jazyk a dějepis, zato tělocvik byl pro ni spíše děsem. Proč? „Hlavně kvůli tomu úboru – modré trenýrky a bílé tričko, to byla moje noční můra,“ směje se pedagožka.

Podle jejích slov se školství za ty roky posunulo nesmírně dopředu. Možnosti jsou nyní ohromné, a to jak pro žáky, tak i pro pedagogy, záleží však na přístupu.

„Mě ve škole baví to, že to není jen o klasické výuce, ale vedení je nakloněno projektům z praxe, jako například zakládání studentských firem,což se nám velmi osvědčilo. Ukázalo se, že ti žáci, kteří těmito firmami prošli, jsou pak na trhu práce daleko lépe uplatnitelnější a zaměstnavatelé po nich rádi sáhnou,“ přiblížila smysl projektu Jana Nováková a doplnila, že úspěchy studentů školy nejednou překročily hranice republiky. Před nedávnem se kluci se svou studentskou firmou v evropském finále umístili v top trojce.

A co s tím, když vysvědčení není zcela ukázkové? „Každý jsme jedinečný a je důležité, aby rodiče i učitelé vyzdvihli a rozvíjeli u dětí to, v čem jsou dobré, a pomohli tam, kde to drhne. Jen tehdy se jim podaří vychovat zdravě sebevědomé mladé lidi,“ uvedla na závěr Jana Nováková.