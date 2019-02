Kdyby měl zpěvák Pavel Novák sestavit hitparádu největších hitů svého otce, byly by na prvních třech místech tyto skladby: Malinká, Pihovatá a Nádherná láska. O pomyslný žebříček slávy by se ale dělily i písničky pro děti, které poslouchá už několik generací - jedna z těch nejslavnějších se jmenuje Mravenci.

Přerovský hudební idol Pavel Novák by se letos 10. března dožil sedmdesáti pěti let a 11. února uplynulo deset let od jeho úmrtí.