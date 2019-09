Tatínek dostal 12 let, zemřel ve vězení, říká Božena Šimanská

FOTOGALERIE / Přerovská lékařka Božena Šimanská, které je dnes třiadevadesát let, si s komunisty užila své. Její otec Josef Nevtípil se stal obětí násilné kolektivizace v padesátých letech. Nejen, že mu zabavili statek a pole v Kozlovicích, ale odsoudili ho za sabotáž na dvanáct let do vězení.

Putovní výstava Nezapomeňme - listopad 1989 na střední Moravě na Masarykově náměstí v Přerově. Jednou z obětí totality je i Božena Šimanská z Přerova - její otec skončil v období násilné kolektivizace ve vězení. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová