/FOTOGALERIE/ „Zhosta, chaso, zhosta, máme masopusta!“ Tímto zvoláním vyzval stárek k bujaré zábavě Přerovany, kteří se v sobotu dopoledne vypravili do centra města na masopustní průvod. Patnáctiletou tradici letos zpestřily dvě novinky - prodejní trhy na Masarykově náměstí a vtipné scénky v podání Folklorního souboru Haná Přerov během celého průvodu. Do ulic se spolu s maškarami vydaly stovky lidí a nechybělo ani pohoštění v podobě koláčků a slivovice.

Masopustní veselí si užili v sobotu dopoledne Přerované, kteří vyrazili do centra města. Průvod maškar nadšeně vítaly hospodyně, které si s chutí zatančily s medvědem. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

O dobrou náladu se už ráno postaraly hudební soubory Okybača z Lipníku nad Bečvou a Hanácká mozeka z Litovle, které vyhrávaly na náměstí. Po deváté hodině pak předal přerovské chase masopustní právo starosta, jehož role se zhostil radní Jakub Navařík. Starosta si zatančil v kole se stárkou a do víru tance se vrhly i masopustní maškary.

„Předáním masopustního práva získává poddaný lid symbolickou vládu nad městem, aby mohl provozovat v ulicích své taškařice. Někdy se roli stárka říkalo také masopust a na osobě vyvoleného se většinou domluvili chlapi v hospodě. Zvyk měl ustálený postup, ale nikdy to nebylo stejné,“ přiblížil tradici Tomáš Barbořík, šéf Folklorního souboru Haná v Přerově.

Masopust měl podle něj většinou našité stuhy, vedl průvod a pronášel proslovy u jednotlivých hospodářů.

VIDEO: Rekonstrukce 'ostudy' náměstí v Přerově se naplno rozběhla. Podívejte se

„Tady na Hané nemůžeme dát ruku do ohně za to, že předvádíme masopust v takové podobě, v jaké byl před sto lety,“ dodal s úsměvem. Kromě tradičních masek - medvědáře s medvědem, smrtky, kominíka, báby s nůší, slamáka nebo policajta, se v průvodu objevily i originální postavy.

Lidé tak mohli obdivovat dvojici trestanců, kteří po celou dobu průvodu táhli ulicemi postel, ve které si užívala pohodlí v duchnách jedna z hospodyněk, novinkou bylo i duo spiklenců Kujme pikle, nevšedním vzhledem zaujali i vodník nebo čert a Káča.

Masopustní průvod vyšel z Masarykova náměstí a zastavil se na několika místech. Na každém stanovišti čekaly maškary hospodyně s koláčky a slivovičkou. Po návštěvě fary si medvěd zatančil s obchodnicemi v Jiráskově ulici - nejprve roztočil v kole Lenku Jirků z prodejny chovatelských potřeb, pak Lenkou Novákovou, která má obchod s pánskými oděvy. Nevynechal ani prodejnu se zeleninou a ovocem.

„Celý den vydržet v kostýmu medvěda je dost náročné, zvlášť dnes, když je tak teplo a svítí sluníčko. Jak vyjdeme, už je sauna,“ přiznal se smíchem pan Květoslav, který se zhostil role medvěda. Tanečky v ulicích už prý nepočítá. „Pořádně se při tom ale zapotím,“ dodal.

Měšťák v Přerově se dočká nové vzduchotechniky i vytápění

Pořádající Folklorní soubor Haná Přerov pro návštěvníky připravil několik tanečních a hudebních vystoupení. Ve Wilsonově ulici tak zazněla známá píseň z pohádky Šíleně smutná princezna „Kujme pikle“, na Masarykově náměstí zase stárek využil svěřeného práva a oddal přítomné svatebčany. Během průvodu si mohli zájemci skočit přes kosu smrtky a zajistit si tak zdraví na celý rok.

„Máme takovou přerovskou tradici, že přeskakujeme přes kosu. Nikdo si u nás nekupuje žádný život, ale když přeskočí, dožije se ve zdraví příštího masopustu,“ vylíčila Magda Barboříková, která vyrazila do průvodu v kostýmu smrtky.

Každá z masek v sobě nese určitou symboliku.

„S maskou si na sebe lidé oblékali i vlastnosti. Například medvěd byl symbolem plodnosti, a proto tanec s ním nevynechala žádná hospodyně. Protože se svatby většinou konaly v masopustním období, nechyběl ženich s nevěstou a řezník - k této době totiž patří i zabijačky,“ zmínila.

Jarní prázdniny v keltském duchu? Muzeum zve na tvořivé dílny

Role starosty se zhostil radní Jakub Navařík, který si masopustní veselí užíval.

„Jsem rád, že se v Přerově před lety tuto tradici podařilo obnovit, protože já jsem jako dítě vždycky záviděl tyto zvyky vesnicím - i to, jak si lidé dokázali užít masopustní zábavu. Ve srovnání s minulým rokem dorazilo do centra města mnohem více lidí a mám radost z toho, že se této akci tak daří. Stárek se stárkou už loni diskutovali o tom, jestli by nemohly být součástí masopustu i trhy, a jak se ukazuje, byl to skvělý nápad. Dokonale vyšlo i počasí,“ pochvaloval si.