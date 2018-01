Tady je to Drahošovo. V malé obci u Přerova mají jasno

Najít na Přerovsku obec, kde by v prvním kole s drtivou převahou zvítězil Jiří Drahoš nad Milošem Zemanem, je jako hledat jehlu v kupce sena.

Tady je to Drahošovo. V Sobíškách nedaleko Přerova volilo Jiřího Drahoše 34,93%, což je nejvíce na okrese.Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Nejvíce fanoušků má ale Jiří Drahoš jednoznačně v Sobíškách, kde žije kolem sto padesáti obyvatel.

Téměř pětatřicet procent pro Jiřího Drahoše - to už je slušný výsledek.

V malé vesničce byla už před léty zrušena jediná hospoda a není tu ani obchod.

„Většina lidí pracuje v Přerově, takže si nakoupí tam. Obchod, který patřil Jednotě, zrušili, protože nevydělával. Co s tím ale naděláme?,“ krčí rameny jedna z místních.

V Sobíškách volí lidé v budově Obecního úřadu, ale na lítý souboj dvou prezidentských kandidátů to zatím v obci nevypadá.

Marně hledám alespoň jediný plakát s podobiznou Miloše Zemana nebo Jiřího Drahoše. Lidé tu asi volí srdcem, říkám si.

Na Zemana je ostuda se dívat

Svůj hlas vhodil Jiřímu Drahošovi devětatřicetiletý Jan Fojtík - a hned vysvětluje, proč.

„Volím Drahoše, protože se bojím toho, že by pan Zeman zdravotně dalších pět let nevydržel. A taky je ostuda se na něj v televizi dívat. Když se na něj dívám, nepřipadá mi, že by měl reprezentovat Českou republiku,“ přiznává upřímně.

Jiří Drahoš ho zaujal tím, že je vzdělaný a má vstřícné vystupování.

„Nerozhoduji se podle témat, ale spíše podle intuice. Na Zemanovi mě štve, že šel s Babišem a cpali se do Ruska. Šel na ruku Babišovi, a toho já osobně nemusím,“ dodává.

Důvodem mé volby je změna

Jiřího Drahoše bude volit i další z místních Jan Sobek, kterému je čtyřiašedesát let.

„Mám jasno a hlavním důvodem je změna,“ vysvětluje. Na otázku, co mu na současném prezidentovi vadí, má jednoznačnou odpověď. A nepotřebuje k tomu ani slova. Ukáže zaťatou pěst, kterou Miloš Zeman pokynul televizním divákům v přímém přenosu během vánočního projevu.

„Na Drahošovi je mi sympatické, že je inteligentní, má vysokoškolské vzdělání, bude vládnout bez bonmotů a nebude prosazovat Andreje Babiše,“ uzavírá s tím, že sice nechodí volit pokaždé, ale ani druhé kolo prezidentských voleb nevynechá.

Obec Sobíšky leží 7,5 km severně od Přerova. Sobíšky jsou od roku 1990 samostatné, dříve patřily pod střediskovou obec Prosenice. V prvním kole zde získal Jiří Drahoš vůbec největší podporu z obcí na Přerovsku - 34,93%. Svůj hlas mu vhodilo 29 z 83 voličů. Miloše Zemana podpořilo 43 místních a po pěti hlasech vhodili obyvatelé Sobíšek do urny Michalu Horáčkovi a Marku Hilšerovi.