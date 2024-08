Na benefiční koncert legendární přerovské skupiny Synkopa, jehož výtěžek podpoří nové zvony v kostele sv. Vavřince, se mohou těšit příznivci této kapely. Koncert se uskuteční v neděli 25. srpna od 15 do 17 hodin ve farní zahradě v Kratochvílově ulici. Výtěžek z dobrovolného vstupného i občerstvení bude věnován na doplacení zvonu.

„Zbývá nám ještě uhradit doplatek na velký zvon, který činí 250 tisíc korun. Je potřeba financovat také náklady na úpravu prostoru věže, aby bylo možné zvony zavěsit, vyzdvihnout je a zapojit. Částka se vyšplhá asi na půl milionu korun,“ přiblížil předseda spolku Přerovské zvony smíření a děkan farnosti Josef Rosenberg. „Zvony chceme vyzvednout na věž kostela a požehnat jim příští rok v červnu, kdy si připomeneme osmdesáté výročí masakru na Švédských šancích,“ dodal.

Na podporu sbírky plánuje spolek ještě letos další akce. „Před Vánocemi počítáme znovu s benefičním punčováním pro zvony na farní zahradě. Tato akce, která se koná už potřetí, má své neopakovatelné kouzlo a spojuje lidi v dobrém úmyslu podpořit sbírku a přispět k předvánoční atmosféře,“ doplnil místopředseda spolku Petr Měřínský. Přispět do sbírky je možné nadále i na transparentní účet: 2501961810/2010. Další informace lidé najdou na www.prerovskezvony.com.

O nových zvonech

Jan Pavel II. - váží 1800 kg, zní tónem e1. Na zvonu jsou odlita jména rodin dětských obětí masakru na Švédských šancích. Jeho patronem je papež Jan Pavel II. „Je to symbolické a až mrazivé, neboť nejmladší obětí masakru byl devítiměsíční chlapeček Jan Pavel,“ řekl Petr Mlčoch ze spolku Přerovské zvony smíření. Součástí největšího zvonu je trnová koruna, která je znamením utrpení. Na dálku tak koresponduje s trnovou korunou na kovaném prostříleném kříži, který stojí od roku 2018 na Švédských šancích. Zvon odlil v německém Pasově zvonařský mistr Rudolf Perner a loni v červnu byl převezen do Přerova.

Menší zvon František z Asissi - váží 400 kg, zní tónem cis 2. Jméno František připomíná mimo jiné římskokatolického kněze a tajného papežského komořího Františka Přidálka, který byl dlouholetým přerovským farářem. Byl to právě on, kdo byl donucen v březnu roku 1942 původní zvony odevzdat pro válečné účely. Čtyři měsíce poté zemřel.

O zvony přišel kostel sv. Vavřince v historii třikrát

Kostel sv. Vavřince přišel o své zvony několikrát. Poprvé to bylo v roce 1642, kdy do Přerova vtrhla švédská vojska a zvony se roztavily při požáru chrámu. Nástroje se poté na věž vracely postupně, první největší zvon v roce 1657 a další dva pak v letech 1700 a 1869. Kromě nich měl kostel ještě malý zvon - umíráček.

9. září 1916 byly zvony odebrány k válečným účelům. Tentokrát zůstala zvonice prázdná kratší dobu. Už v listopadu roku 1923 vyhlásila farnost sbírku na nové zvony a v krátkém čase se podařil vybrat potřebný obnos, takže 21. září 1924 mohlo být požehnáno sedm nových zvonů - pět pro kostel sv. Vavřince a dva pro kostel sv. Michala, který o své nástroje přišel také během války.

Nové zvony na věži nevydržely ani dvacet let - 24. a 25. března 1942 byly odstraněny a opět odvezeny k válečným účelům. Kostelu zůstal pouze malý zvon sv. Vavřinec na malé věžičce nad lodí, který je na svém místě dodnes.

V roce 1956 se do Přerova podařilo získat zvon ze zrušeného kostela sv. Anny ve Staré Vodě na Libavé. Zvon váží 833 kilogramů a pochází z roku 1485, kdy jej odlil mistr Václav z Olomouce pro tamní kostel sv. Petra a Pavla na Předhradí. Po likvidaci kostela byl zvon přemístěn právě do Staré Vody a následně do Přerova.