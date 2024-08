Marný boj s bobrem, který se zabydlel na Svrčově a ve velkém ohlodává stromy, město vzdalo. Přestože loni kvůli extrémní aktivitě zavalitých hlodavců hrozilo protržení hráze, odborný posudek jasně ukázal, že by ani jejich případný odlov nic nevyřešil. Jednu rodinku bobrů by totiž nahradilo několik dalších, takže jsou snahy a o tento způsob vymýcení problému zbytečné.

„Hráze u rybníků na Svrčově, které jsou ve vlastnictví Přerova, bobři narušili už loni. Proto jsme na začátku letošního roku zahájili řízení, na jehož konci mělo být povolení k odlovu zákonem chráněného zvířete,“ vysvětlila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Úředníci ale nakonec boj s hlodavcem vzdávají. Odborný posudek totiž jasně potvrdil, že by část jedinců sice mohla být odlovena, ale další by zase danou lokalitu obsadili.

Bobři na Svrčově pobývají už delší dobu, na podzim loňského roku se ale jejich aktivita vystupňovala natolik, že poškodili desítky stromů. Některé bylo nutné ve spolupráci s lesním hospodářem vykácet - hrozila nejen další škoda na majetku, ale i zranění lidí, kteří se zde pohybují. Z obavy, aby hlodavci nepoškodili hráze v ještě větší míře, město požádalo o jejich odlov.

„Žádost o odlov bobra evropského byla podána na Olomoucký kraj 31. ledna, ruku v ruce s ní šla i žádost o poskytnutí náhrady škody ve výši 63 566 korun, která byla městu v červnu vyplacena,“ popsal kroky radnice náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal. Kraj si vyžádal nezávislý expertní posudek, který zpracovala firma Conbis. Ten odlov bobrů nedoporučuje. Případný odlov by byl podle závěrů analýzy možný jen za předpokladu, že půjde o dočasné řešení.

„Jinými slovy - pokud by byl bobr odloven, s vysokou pravděpodobností se sem stáhnou další jedinci. Naše úsilí by tak nebylo účinné, proto od tohoto záměru ustupujeme,“ vysvětlil Petr Školoud z přerovského magistrátu.

Bobři i na Malé Laguně

Úředníci z odboru majetku po celou dobu monitorují stávající hráze a současně řeší možnosti jejich úpravy - a to tak, aby byly v co největší míře ochráněny před činností bobrů. „Tento zvířecí stavební inženýr totiž používá hráze jako skluzavku do vody a je schopen si v nich v řádu několika dnů vyhloubit svou noru. Pokud by se hráze protrhla, byly by škody nedozírné,“ upozornil Školoud.

Zákonem chráněný bobr evropský pobývá v blízkosti rybníků v lokalitě přírodní památky Dolní a Prostřední Svrčov. Některé stromy poškodil, u jiných pomohlo oplocení a nátěr proti okusu.

Stejný problém trápí také Malou Lagunu v Přerově, kde je dlouhodobé úsilí bobrů dobře vidět na pokácených stromech. „Tam ale není činnost bobrů tak mimořádná, jako v případě Svrčova. Malá Laguna je ale lokalita s nejvyšší možnou ochranou, kde je chráněné všechno - s bobrem nezmůžeme nic a jediné, co nám zbývá, je odtáhnout poničené stromy mimo stezky,“ vysvětlil už dříve Školoud.