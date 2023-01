Zákon, který nahlíží na ukládání vánočních stromků u popelnic jako na zakládání černé skládky, platí od ledna loňského roku. A hned se kolem něj strhla mela. Skončil totiž léty zažitý postup mnoha lidí - odstrojit stromek a zanést k nejbližší popelnici. Namísto toho museli loni Přerované se smrky, jedlemi a borovicemi, ze kterých za pochodu opadávalo jehličí, do sběrných dvorů.

„Stromky je sice i teď možné odnést do sběrného dvora, ale to vyhovuje spíše lidem, kteří to mají v docházkové vzdálenosti,“ shrnul náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal.

Svozové dny

Město se podle něj snažilo vyjít lidem vstříc, a proto zajistilo odvoz stromků pracovníky technických služeb v předem určených dnech.

První svoz byl v pondělí 9. ledna, a to na dvou místech v Předmostí - na parkovišti Pod Skalkou a v Tyršově ulici. V úterý 10. ledna dorazili pracovníci technických služeb na Svépomoc a do ulice Na Odpoledni. Ve středu zajistili svoz ze Sokolské 40 a Kopanin. Ve čtvrtek byla na řadě Kozlovská a Budovatelů, v pátek 13. ledna odpoledne mohou lidé odnést stromky na stanoviště v Jasínkově ulici a na Jižní čtvrti IV.

V sobotu je svoz od 8 do 9 hodin z parkoviště naproti obchodnímu centru Koloseum, od 9.30 do 10.30 hodin je stanoviště na parkovišti u nemocnice a od 11 do 12 hodin u zimního stadionu. Obyvatelé místních částí Přerova mají stejně jako v minulých letech přistaveny na obvyklých místech velkoobjemové kontejnery.

„Uvidíme, jak se novinka osvědčí a po skončení svozu ji vyhodnotíme. Stromky se podrtí a poputují na kompostárnu. V pátek na Tři krále jsme odstrojili i vánoční strom na náměstí, který nařežeme, větve se podrtí a půjdou také do kompostu. Dřevo z velkého kmene využijeme,“ shrnul Bohumír Střelec z přerovských technických služeb.

Přerované během týdne odstrojené stromky na sběrná místa přinesli. „Na každém stanovišti je auto s řidičem, který jehličnany od lidí přebírá. Například u prvního svozu v Předmostí jsme odváželi asi dvacet stromků. Občané jsou ale stále zvyklí nechávat je i u kontejnerů,“ popsala jedna z pracovnic technických služeb.

Ne všichni lidé ale považují odkládání vánočních stromků na sběrná místa za vysněný komfort. „Připadá mi to celé postavené na hlavu. Proč pořád musíme věci komplikovat a dělat složitější? Vždycky jsme dávali stromky k popelnicím a fungovalo to. Už vidím seniory, jak se s nimi vláčí na sběrné místo,“ pozastavuje se třeba Marcela z Přerova.

„Je to úplná hloupost, protože jen malé procento lidí stromek na sběrné místo donese. Nikdo si nedá do auta jehličnan, který opadává. Podle mě se lidi pousmějí, počkají si, až se setmí, a stromek odtáhnou k nejbližší popelnici,“ míní paní Jana, která bydlí poblíž Kolosea.