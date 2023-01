Namísto toho museli loni Přerované se smrky, jedlemi a borovicemi, ze kterých za pochodu opadávalo jehličí, do sběrných dvorů.

„Stromky je sice i nyní možné odnést do sběrného dvora, ale to vyhovuje spíše lidem, kteří to mají v docházkové vzdálenosti,“ shrnul náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal.

Město se podle něj snažilo vyjít lidem vstříc, a proto se rozhodlo zajistit odvoz stromků pracovníky technických služeb v předem určených dnech. Stanoviště jsou ve vytipovaných lokalitách.

Začíná se v pondělí

První svoz je už v pondělí 9. ledna, a to na dvou místech v Předmostí - od 16 do 17 hodin na parkovišti Pod Skalkou, od 17.30 do 18.30 hodin v Tyršově ulici.

V úterý 10. ledna dorazí pracovníci technických služeb od 16 do 17 hodin na Svépomoc a od 17.30 do 18.30 hodin do ulice Na Odpoledni. Ve středu pak zajistí svoz ze Sokolské 40 a Kopanin. Ve čtvrtek je na řadě Kozlovská a Budovatelů, v pátek 13. ledna Jasínkova a Jižní čtvrť IV. Přesné časy jsou na webu technických služeb.

V sobotu je svoz od 8 do 9 hodin z parkoviště naproti obchodnímu centru Koloseum, od 9.30 do 10.30 hodin je stanoviště na parkovišti u nemocnice a od 11 do 12 hodin u zimního stadionu. Obyvatelé místních částí Přerova budou mít stejně jako v minulých letech přistaveny na obvyklých místech velkoobjemové kontejnery.

Tříkrálová sbírka v Přerově začala, koledníkům požehnal děkan

„Uvidíme, jak se tato novinka osvědčí a koncem příštího týdne ji vyhodnotíme. Dá se ale očekávat, že najdeme jehličnany jako každý rok také u popelnic. Stromky se podrtí a poputují na kompostárnu. V pátek na Tři krále jsme odstrojili i vánoční strom na náměstí, který nařežeme, větve se podrtí a půjdou také do kompostu. Dřevo z velkého kmene využijeme,“ shrnul Bohumír Střelec z přerovských technických služeb.

Ne všichni lidé ale považují odkládání vánočních stromků na sběrná místa za vysněný komfort.

„Připadá mi to celé postavené na hlavu. Proč pořád musíme věci komplikovat a dělat složitější? Vždycky jsme dávali stromky k popelnicím a fungovalo to. Už vidím seniory, jak se s nimi vláčí na sběrné místo. Bydlím U Tenisu a můžu si vybrat - buď stromek zanesu na Kozlovskou, která je od našeho domu tak dvě stě metrů, nebo na Budovatelů,“ pozastavuje se třeba Marcela z Přerova.

„Je to úplná hloupost, protože jen malé procento lidí stromek na sběrné místo donese. Nikdo si nedá do auta jehličnan, který opadává. Podle mě se lidi pousmějí, počkají si, až se setmí a stromek odtáhnou k nejbližší popelnici,“ míní paní Jana, která bydlí poblíž Kolosea.